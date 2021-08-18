Saran Holding aşı yaptırmayanları kovacak mı? Saran Holding'te aşı zorunlu mu? Aşılama yaşının 12'ye kadar düştüğü ülkemizde 85 milyon doz aşı yapılmış durumda. Ancak sırası geldiği çeşitli nedenlerden dolayı aşı olmak istemeyenlerin sayısı da bir hayli fazla. Aşı olmayanların iş hayatındaki geleceği de tartışılırken Saran Holding aşısızlarla ilgili flaş bir karar aldı. Holding aşılama için çalışanlarına süre verdi ve bu süre içinde aşılanmayan çalışanlarla yolların ayrılacağı belirtildi. Peki Saran Holding aşı süresi ne zaman bitiyor?

Saran Holding aşı yaptırmayanları kovacak mı? Saran Holding'te aşı zorunlu mu? Aşılama yaşının 12'ye kadar düştüğü ülkemizde 85 milyon doz aşı yapılmış durumda. Ancak sırası geldiği çeşitli nedenlerden dolayı aşı olmak istemeyenlerin sayısı da bir hayli fazla. Aşı olmayanların iş hayatındaki geleceği de tartışılırken Saran Holding aşısızlarla ilgili flaş bir karar aldı. Holding aşılama için çalışanlarına süre verdi ve bu süre içinde aşılanmayan çalışanlarla yolların ayrılacağı belirtildi. Peki Saran Holding aşı süresi ne zaman bitiyor?

Ülkemizde ve dünyada aşı yaptırmaya reddedenlerin oranı bir hayli fazla. Aşı olmayı reddedenlerin durumu da sürekli tartışmalara neden oluyor. Aşısızlarla ilgili kısıtlama geleceği de konuşulan konular arasındaydı. Aşı olmayı rededenler iş hayatında da zorlanacak gibi duruyor. Firmalar yavaş yavaş aşı zorunluluğu getirmeye başladı bile. Son olarak Saran Holdign aşı olamayan çalışanları ile yolların ayrılacağını duyurdu.

Saran Holding aşı yaptırmayanları kovacak mı?

Sadettin S. Saran imzalı mektup ile holding tarafından çalışanlara bildirilen kararda, 15 Eylül itibarıyla holding çalışanlarının tümünün aşılanma koşullarını sağlamasının beklendiği, aşı olmayanlar ile yolların ayrılacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"15 Eylül 2021 tarihi itibarıyla grubumuz çalışanlarının tam kadro olarak aşılanma koşullarını sağlamalarını beklemekteyiz. Bu çağrımıza olumlu cevap veren çok sayıdaki çalışma arkadaşımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz. Diğer yandan, söz konusu tarihe kadar şartları yerine getirmekten kaçınan çalışma arkadaşlarımızla bünye içindeki birlikteliğimizi sonlandırmak, yollarımızı ayırmak zorunda kalacağımızı da üzülerek ifade etmek isteriz."

Saran Holding hakkında

Saran Holding, İstanbul merkezli holding kuruluşu.

1990 yılında Sadettin Saran tarafından İstanbul'da kurulmuştur. Başta medya olmak üzere yayıncılık, internet yayıncılığı, havacılık, savunma ve turizm sektörü dahil 6 ana sektörde, 33 şirketi ile faaliyet göstermektedir. Toplam çalışan sayısı 3.500'ün üzerindedir.

Öncelikli olarak uluslararası medya ve yayın ürünleri pazarlaması sektöründe faaliyet gösteren Saran Group bu alanda dünyada ilk 5'de yer almaktadır.

Saran, Türkiye'deki ulusal, kablolu ve yerel televizyon kanallarında yayınlanan spor ve eğlence içeriğinin %50'sinden fazlasının yayın haklarına sahiptir. İngiltere Premier Ligi, Bundesliga, NBA, F1, Portekiz Ligi, UFC, WWE, MotoGP, Diamond League, ATP500, NCAA Basketbol, UEFA 2020/2021 Uluslar Ligi, FIFA 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları, FIBA Eurobasket 2021 Grup Eleme Maçları, 7 Days Eurocup, FIBA Şampiyonlar Ligi gibi dev spor organizasyonlarının yayın hakları sahibidir.

Yerli ve yabancı pek çok spor müsabakasının yanı sıra, birçok sinema, televizyon filmi ve dizilerin de Türkiye yayın hakları grup şirketlerinden Saran Medya'da bulunmaktadır. Warner Bros, Paramount, MGM, FOX ve Dreamworks, A&E Networks gibi stüdyoların da iş ortağıdır.

Türkiye'de faaliyet gösteren S Sport, S Sport2, Radyo Spor, Radyo Trafik, Radio Slow Time, ajansspor.com, AlmaSport TV gibi medya kuruluşları, S Sport Plus uygulaması ve tuttur.com grup bünyesinde bulunmaktadır. Amerikan helikopter üreticisi Bell Helicopter Textron'un Türkiye temsilciliğini yapmaktadır. Split'te bulunan Grand Hotel Lav & Grand Marina Lav da grup bünyesinde yer almaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.