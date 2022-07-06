Sarallar operasyonunda hangi ünlüler tutuklandı? Sarallar operasyonu nedir? Sarallar operasyonu hangi şehirlerde düzenlendi?

Sarallar operasyonunda hangi ünlüler tutuklandı? 13 ilde Sarallar suç örgütüne yönelik yapılan ve 119 kişinin gözaltına alındığı operasyon gündeme bomba gibi düştü. Gözaltına alınan kişilerin yanı sıra emniyete çağırılan ünlüler dikkat çekti. Sarallar operasyonu nedir? Sarallar operasyonu son dakika açıklamaları...

Sarallar operasyonunda hangi ünlüler tutuklandı? 13 ilde Sarallar suç örgütüne yönelik yapılan ve 119 kişinin gözaltına alındığı operasyon gündeme bomba gibi düştü. Gözaltına alınan kişilerin yanı sıra emniyete çağırılan ünlüler dikkat çekti. Sarallar operasyonu nedir? Sarallar operasyonu son dakika açıklamaları...

Sarallar operasyonunda hangi ünlüler tutuklandı?

İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Sarallar operasyonunda 119 kişi gözaltına alınmıştı. Bu kişilerin arasında ünlü isimler de bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre; şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz ve Erkan Petekkaya ve spor yorumcusu Sinan Engin gibi isimler anılıyor.

Sarallar operasyonu nedir?

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta suç örgütü üyelerine İstanbul merkezli 13 ilde operasyon düzenlenmişti. Baskınlarda aralarında iş adamı Erdal Acar'ın da bulunduğu 119 kişi gözaltına alınmıştı.

Yapılan soruşturmanın ardından gözaltı sayısı 122 kişiye çıktı. Emniyette işlemleri biten 122 kişiden 30'u adliyeye gönderildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 46 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet şarjör, 6 adet av tüfeği, 1 adet kalem şeklinde suikast silahı, 1 adet susturucu, bin adet fişek, 1 adet çelik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin euro ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor

Sarallar operasyonu hangi şehirlerde düzenlendi?

İstanbul merkezli Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.