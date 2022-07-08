Sarallar operasyonu: Erdal Acar tutuklandı

Sarallar operasyonunda gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında bulunan Erdal Acar tutuklandı. Erdal Acar'ın 'Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma ' ve 'yağma' suçlarından tutuklanması talep edilmişti.

İstanbul merkezli 13 ilde, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 91 şüpheliden 78'i, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi birçok suça karıştığı belirlenen suç örgütü mensuplarına yönelik operasyonda yakalanan 122 zanlıdan 91'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında Erdal Acar'ında bulunduğu 91 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler arasında bulunan Erdal Acar tutuklandı. Erdal Acar'ın "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma " ve "yağma" suçlarından tutuklanması talep edilmişti.

ERDAL ACAR KİMDİR?

1965 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Erdal Acar, aslen Artvin, Borçkalı'dır. İş adamı İsmet Acar ve Meryem Acar'ın 3 çocuğundan en büyükleri olan Erdal Acar, aile şirketi olan Acarlar Şirketler Topluluğu'nda Yönetim Kurulu Üyesidir. Süleyman Seba döneminde Beşiktaş Spor Kulübünde de bir dönem yöneticilik yaptı.

Acarlar Şirketler Topluluğu; inşaat, pazarlama, iç mimari ve dekorasyon, mühendislik, hazır beton ve sanayii gibi kentsel yerleşim faaliyetleri, otomotiv, sigortacılık, ithalat ve ihracat, dış ticaret, makine, turizm, peyzaj, tekstil konfeksiyon, motorlu araç ticareti ve pazarlaması, spor ve eğlence merkezleri işletmeciliği gibi pek çok alanda da faaliyet göstermektedir.

Erdal Acar, iş hayatından çok uzun yıllar magazin sayfalarında yaşadığı aşklarla konuşulan bir isim oldu. 3 defa evlilik yapan Acar, evli olmadığı dönemler de ise; Demet Şener, Deniz Akkaya, Seda Sayan ve Ayşe Hatun Önal ünlü isimler ile yaşadığı ilişkiler ile adından söz ettirdi.

2008 yılında eski eşi Emel Yıldırım için Home Store'u satın alan Erdal Acar, 2013 yılında da Ersa Tekstil kurucularından Adnan Top'a sattı.

ERDAL ACAR EVLİLİKLERİ

İlk evliliğini 1989 yılında Aylin Altay ile yapan Erdal Acar'ın 1991 yılında Yiğithan Acar adını verdikleri bir oğlu oldu. 1999 yılında ise boşandı.

1999 yılında eski Türkiye Güzeli Emel Yıldırım ile evlenen Erdal Acar'ın 1997 yılında Cansu adını verdikleri bir kızı ve 2000 yılında Emrecan adını verdikleri bir oğlu oldu. 2014 yılının Eylül ayında ise boşandı.

24 Temmuz 2016 tarihinde Kardelen Ergin ile Çeşme'de düzenlenen bir törenle evlendi. Aralarında 25 yaş fark olması nedeniyle bazı eleştiriler alsalar da bunlara aldırmadılar. 2017 yılında Derin adını verdikleri bir kızları oldu. 2019 yılında ise ikiz erkek çocukları dünyaya gelmesi ile çifte mutluluk yaşadılar.

NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Söz konusu suç örgütünün, çok sayıda nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve 6136 SKM suçlarına karıştıklarını belirleyen polis, dün İstanbul, Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de daha önce belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. İş adamı Erdal Acar ile örgütün lideri olduğu iddia edilen İlyas Saral'ın da aralarında bulunduğu 117 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyondan yeni detaylar ortaya çıkarken Erdal Acar'ın "Çete Elebaşı" sıfatıyla gözaltına alındığı ifade edildi. Beykoz'daki villasında gözaltına alınan Erdal Acar ve diğer şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.