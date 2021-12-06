Şanlıurfa namaz vakitleri nelerdir (6 Aralık 2021 Pazartesi ile 5 Ocak 2022 Çarşamba)?

Şanlıurfa namaz vakitleri nelerdir? Şanlıurfa’da sabah namazı ne zaman kılınmaktadır? Şanlıurfa’da öğle namazı ne zaman kılınmaktadır? Şanlıurfa’da ikindi namazı ne zaman kılınmaktadır? Şanlıurfa’da akşam namazı ne zaman kılınmaktadır? Şanlıurfa’da yatsı namazı ne zaman kılınmaktadır?

Namaz müslümanların en çok hassasiyet gösterdiği ibadetlerden biridir. Birçok müslüman Allah tarafından farz olarak koşulan bu ibadeti gerçekleştirmektedir. Günde sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere 5 vakit namaz kılınmaktadır. Namaz vakitleri günlere göre değişiklik göstermektedir. Birçok ilde ve bölgede bulundukları konumdan dolayı namazlar farklı vakitlerde kılınabilir. Bu sebeple birçok insan yaşadığı ildeki namaz vakitlerinin ne zaman olduğunu merak etmektedir. En çok merak edilen illerin başında Şanlıurfa gelmektedir. Şanlıurfa'da yaşayan ve namaz kılan birçok kişi sık sık internet üzerinden Şanlıurfa'nın namaz vakitleri ile alakalı araştırmalar yapmaktadır. Peki Şanlıurfa namaz vakitleri nelerdir? Şanlıurfa'da sabah namazı ne zaman kılınmaktadır? Şanlıurfa'da öğle namazı ne zaman kılınmaktadır? Şanlıurfa'da ikindi namazı ne zaman kılınmaktadır? Şanlıurfa'da akşam namazı ne zaman kılınmaktadır? Şanlıurfa'da yatsı namazı ne zaman kılınmaktadır?

Namaz vakitleri birçok müslümanın hassasiyet gösterdiği bir durumdur. Farz olan bu ibadeti ifa etmek isteyen müslümanlar, vakti çıkan her namazda ibadetlerini gerçekleştirirler. Dünyanın konumu ve hareketi sebebiyle bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilen namaz vakitleri, birçok kişi tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Namaz vakitleri merak edilen bölgelerden biride Şanlıurfa'dır. Şanlıurfalı vatandaşlar kendi illerinde namaz vakitlerinin ne zaman olduğunu bilmek istemektedirler. İşte tüm detayları ile Şanlıurfa'da namaz vakitleri…

Şanlıurfa namaz vakitleri nelerdir?

Namaz vakitlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar Diyanet'in resmi web sitesi veyahut hazırlamış olduğu uygulama vasıtasıyla namaz saatlerini kolaylıkla öğrenebilmektedir. Web sitesi ve uygulama sayesinde konum seçilerek namaz vakitleri ve hicri takvime ulaşılabilir. Diyanet'in yayınladığı namaz vakitlerine göre Şanlıurfa için 6 Aralık 2021 Pazartesi ile 5 Ocak 2022 Çarşamba arasında namaz vakitleri şöyle olacaktır;

Namaz kaç rekattır?

1. Sabah Namazı 2 rekat sünnet, 2 rekat farz

2. Öğle Namazı 4 rekat sünnet 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet

3. İkindi Namazı 4 Rekat sünnet, 4 rekat farz

4. Akşam Namazı 3 rekat farz, 2 rekat sünnet

5. Yatsı Namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet (3 rekat vitr vacip)

Kaç tür namaz çeşidi vardır?

1. Farz Namazlar

2. Vacip Namazlar

3. Nafile Namazlar

Abdest nasıl alınır?

Dinde oldukça büyük bir yere sahip olan abdest alma hali Kuran-ı Kerim'in de pek çok yerinde belirtilmektedir. Bu sebep yüzünden de bir hayli dikkat edilmesi gereken bir temizlik türü olan abdestin doğru sıralamayla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Doğru sıralama yapıldıktan sonra herhangi bir durum pek de önemli değildir. Üstelik abdestin şart ve farzları tesettürde olduğu gibi cinsiyete göre değişen bir durum değildir.

Yapılan her aktivitede olduğu gibi abdestte de ilk adım niyet etmektir. Bu noktada alınan abdestin Allah rızası için alındığını niyette de belirtmek gerekmektedir. Niyet edildikten sonra eller usulünce üç kere yıkanmalıdır. Sağ elle ağıza üç defa su alındıktan sonra bu defa buruna üç defa su çalınmalıdır. Burunu da temizledikten sonra yüzün yine üç defa yıkanması gerekmektedir. Yüz yıkama işlemi tamamlandıktan kolların dirseklere kadar yıkanması gerekmektedir. Öncelikle sağ kol dirseklere kadar üç defa yıkanır daha sonrasında aynı şekilde sol kol dirseklere kadar üç defa yıkanmalıdır. Kollar da yıkandıktan sonra abdestin farzlarından bir diğeri olan başın meshi işlemi gerçekleşmelidir. Başın dörtte birinin sağ el ile mesh edilmesi gerekmektedir. Başı mesh ettikten sonra kulakların temizlenmesi daha sonrasında da ensenin mesh edilmesi gerekmektedir. Son adım olarak ise, ayakların yıkanması gerekmektedir. Öncelikle sağ ayağı sol elle temizledikten sonra, sol ayağın sağ elle çapraz bir şekilde temizlenmesi yeterlidir.

Abdesti bozan durumlar nelerdir?

Abdestin sağlam olması adına her vakitte tazelenmesi sıklıkla önerilen bir durum arasındadır. Abdesti bozan durumlar genel olarak, vücuttan çıkan maddelerle alakalıdır. Örneğin idrar, gaz, dışkı gibi boşaltım durumlarında abdestin olağan bir şekilde bozulacağı söylenmektedir. Bunun yanında ağız dolusu kusma durumu tıpkı oruçta olduğu gibi, yani orucu bozacağı gibi abdesti de bozmaktadır. Abdesti bozan bir diğer durum ise, deri üzerinde var olan herhangi bir yaranın gözle görünür bir biçimde kanaması veya irin akıtması durumunda gerçekleşmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken durum, kanın veya akan irinin nokta büyüklüğünü aşıp aşmadığı veya dağılıp dağılmadığı yönündedir. Abdesti bozan önemli noktalardan bir diğeri de uyku veya uyuklama halidir. Bunun sebebi ise kişinin uyurken veya uyku halindeyken bilincinin pek de açık olmaması sebebiyle abdest bozacak yukarıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi sebepleridir.

Abdestin farzları nelerdir (Hanefi mezhebi)?

1- Yüzü yıkamak

2- Elleri dirseklerle beraber yıkamak

3- Başın dörtte birini mesh etmek

4- Ayakları topuklarla beraber bir kere yıkamak.

Namazlar'da her rekatta hangi sure okunur?

Fatiha Suresi Kur'an-ı Kerim'de yer alan surelerden biridir. Bunun yanı sıra namazlarda her rekatta okunan suredir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan ilk sure olan Fatiha, birçok kişi tarafından ezbere bilinmektedir. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (sav) henüz Mekke de iken inen Fatiha suresi, başlangıç anlamına gelen Fatiha ile anılmaktadır.

Toplamda 7 ayetten oluşan Fatiha suresi, halk arasında Elhamd veyahut Elham olarak da bilinir. Peygamber Efendimiz henüz Mekke'de iken inen Fatiha suresi, Kur'an-ı Kerim'de ilk sırada yer almaktadır. Başlangıç anlamına gelen Fatiha, iniş bakımından ise 5.suredir.

Fatiha suresinin Türkçe okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdulillâhi rabbil'alemin

Errahmânir'rahim

Mâliki yevmiddin

İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în

İhdinessirâtal mustakîm

Sirâtallezine en'amte aleyhim

Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Fatiha Suresinin meali nedir (Diyanet)?

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Hamd, Alemlerin Rabbi

Rahman, Rahim

Hesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur.

Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Bizi doğru yola,

Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.

Fatiha suresinde hangi konulara değinilmiştir?

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (as) henüz Mekke'de iken indirilen Fatiha suresi temel olarak övgü ve yüceltilmenin alemlerin yaratıcısı ve ceza ile hesap günlerinin tek sahibi Allah'a olması gerektiğini vurgular.

Fatiha suresinin künyesi

Toplamda 7 ayetten oluşur

Kur'an-ı Kerim'de 1.sırada yer alır.

İlk cüzde yer alır.

Müdessir suresinden sonra Mekke'de nazil olmuştur.

Es Salat ismiyle de bilinir.

29 kelime, 139 harften müteşekkildir.

Fatiha suresinin faziletleri nelerdir?

Kur'an-ı Kerim'de yer alan her ayet ve surenin olduğu gibi Fatiha suresinin de çeşitli faziletleri vardır. Bu faziletler şöyledir;

Başarılı olmak

Yardım görmek

Şefkat sahibi olmak

Düşmana karşı üstünlük sağlamak

Kötülüklerden korumak

Mevki sahibi olmak

Mülk edinmek

Besmele nedir? Besmele'nin faziletleri nelerdir?

Kur'anı Kerim'de Tevbe suresi hariç tüm sureler başlamadan önce kullanılan Besmele'nin anlamı birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Günlük yaşantımızda birişe başlamadan önce ve yahut dua etmeden öncede besmele çekilir. Besmele veyahut daha uzun hali ile Bismillahirrahmanirrahim Arapça bir kelimedir ve kelime anlamı olarak “Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla” anlamına gelmektedir. Allah'ın isimleri arasında yer alan Rahman ve Rahim, esirgeyen ve bağışlayan anlamlarına gelmektedir.

Peygamberimiz tarafından birçok hadiste besmele çekmenin fazileti bildirilmiştir. Bir hadiste Peygamber Efendimiz “Kim kıyamet günü Allah'ın kendisini zebanilerden kurtarmasını istiyorsa, o kişi besmele çeksin” buyurmuştur.

Neml ve Fatiha surelerinde de geçen Besmele, İslam dininde oldukça önemli bir konuma sahiptir. Hayatımızın her alanında Allah'ın ismini anmamız bildirilmiştir. En'am suresinde yer alan “Kur'ân'da Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanların etlerinin yenmeyeceği” ayeti ile Besmele'nin önemi vurgulanmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.