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TIMETURK / GENEL / Şanlıurfa hava durumu (12 Şubat-13 Mart)

Şanlıurfa hava durumu (12 Şubat-13 Mart)

Şanlıurfa Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Kara iklim özelliği gösteren bir ilimizdir. Yazları çok kurak ve sıcak, kışları bol yağışlı ve ılıman geçer. Şanlıurfa’da oturan birçok kişinin gündeminde bölgenin hava durumu bulunmakta. Peki, Şanlıurfa’da hava kaç derece?

29 Dakika Önce
2022-02-12 16:30:28
Şanlıurfa hava durumu (12 Şubat-13 Mart)

Türkiye coğrafi konumundan dolayı birçok iklime ev sahipliği yapmaktadır. Bu nedenle de ülkemizin sıcaklık değerleri bölgeden bölgeye değişmektedir. Şanlıurfa ilinde ikamet eden vatandaşlar bölgenin sıcaklı değerini ve yağışlı olup olmadığını arama motorlarında araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Şanlıurfa hava durumu

12 Şubat Cmt günü sıcaklığın 16 ve 5 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Parçalı bulutlu

16°

13 Şubat Pazar günü sıcaklığın 16ve 6 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Parçalı bulutlu

16°

14 Şubat Pzt günü sıcaklığın 15 ve 7 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Güneşli

15°

15 Şubat Salı günü sıcaklığın 15 ve 6 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Parçalı bulutlu

15°

16 Şubat Çarşamba günü sıcaklığın 16 ve 7 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Parçalı bulutlu

16°

17 Şubat Perşembe günü sıcaklığın 16 ve 6 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Parçalı bulutlu

16°

18 Şubat Cuma günü sıcaklığın 16 ve 5 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Güneşli

16°

19 Şubat Cmt günü sıcaklığın 17 ve 7 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çoğunlukla güneşli

17°

20 Şubat Pazar günü sıcaklığın 18 ve 9 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Bol Güneşli

18°

21 Şubat Pzt günü sıcaklığın 16 ve 8 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çok Bulutlu

16°

22 Şubat Salı günü sıcaklığın 17 ve 8 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Güneşli

17°

23 Şubat Çarşamba günü sıcaklığın 16 ve 7 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çoğunlukla güneşli

16°

24 Şubat Perşembe günü sıcaklığın 16 ve 7 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Az bulutlu ve güneşli

16°

25 Şubat Cuma günü sıcaklığın 16 ve 7 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Güneşli

16°

26 Şubat Cmt günü sıcaklığın 9ve 0 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş

27 Şubat Pazar günü sıcaklığın 9 ve 0 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çoğunlukla güneşli

28 Şubat Pzt günü sıcaklığın 9 ve 1 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çok Bulutlu

1 Mart Salı günü sıcaklığın 9 ve 1 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Güneşli

2 Mart Çarşamba günü sıcaklığın 10 ve 1 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Güneşli

10°

3 Mart Perşembe günü sıcaklığın 10 ve 1 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

10°

4 Mart Cuma günü sıcaklığın 11 ve 1 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Parçalı bulutlu

11°

5 Mart Cmt günü sıcaklığın 11 ve 1 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Güneşli

11°

6 Mart Pazar günü sıcaklığın 11 ve 1 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çok bulutlu sonrası güneş

11°

7 Mart Pzt günü sıcaklığın 12 ve 2 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Güneşli

12°

8 Mart Salı günü sıcaklığın 12 ve 2 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Güneşli

12°

9 Mart Çarşamba günü sıcaklığın 12 ve 2 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Güneşli

12°

10 Mart Perşembe günü sıcaklığın 13 ve 3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

13°

11 Mart Cuma günü sıcaklığın 13 ve 4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Bulutlu

13°

12 Mart Cmt günü sıcaklığın 13 ve 4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Yağmur ihtimali

13°

13 Mart Pazar günü sıcaklığın 12 ve 3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çoğunlukla erken saatlerde, yer yer sağanak yağışlar

12°

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