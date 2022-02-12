Şanlıurfa hava durumu (12 Şubat-13 Mart)

Şanlıurfa Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Kara iklim özelliği gösteren bir ilimizdir. Yazları çok kurak ve sıcak, kışları bol yağışlı ve ılıman geçer. Şanlıurfa’da oturan birçok kişinin gündeminde bölgenin hava durumu bulunmakta. Peki, Şanlıurfa’da hava kaç derece?