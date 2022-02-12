Şanlıurfa hava durumu (12 Şubat-13 Mart)
Şanlıurfa Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Kara iklim özelliği gösteren bir ilimizdir. Yazları çok kurak ve sıcak, kışları bol yağışlı ve ılıman geçer. Şanlıurfa’da oturan birçok kişinin gündeminde bölgenin hava durumu bulunmakta. Peki, Şanlıurfa’da hava kaç derece?
2022-02-12 16:30:28
Türkiye coğrafi konumundan dolayı birçok iklime ev sahipliği yapmaktadır. Bu nedenle de ülkemizin sıcaklık değerleri bölgeden bölgeye değişmektedir. Şanlıurfa ilinde ikamet eden vatandaşlar bölgenin sıcaklı değerini ve yağışlı olup olmadığını arama motorlarında araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayı…
Şanlıurfa hava durumu
12 Şubat Cmt günü sıcaklığın 16 ve 5 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Parçalı bulutlu
16°
5°
13 Şubat Pazar günü sıcaklığın 16ve 6 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Parçalı bulutlu
16°
6°
14 Şubat Pzt günü sıcaklığın 15 ve 7 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Güneşli
15°
7°
15 Şubat Salı günü sıcaklığın 15 ve 6 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Parçalı bulutlu
15°
6°
16 Şubat Çarşamba günü sıcaklığın 16 ve 7 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Parçalı bulutlu
16°
7°
17 Şubat Perşembe günü sıcaklığın 16 ve 6 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Parçalı bulutlu
16°
6°
18 Şubat Cuma günü sıcaklığın 16 ve 5 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Güneşli
16°
5°
19 Şubat Cmt günü sıcaklığın 17 ve 7 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Çoğunlukla güneşli
17°
7°
20 Şubat Pazar günü sıcaklığın 18 ve 9 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Bol Güneşli
18°
9°
21 Şubat Pzt günü sıcaklığın 16 ve 8 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Çok Bulutlu
16°
8°
22 Şubat Salı günü sıcaklığın 17 ve 8 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Güneşli
17°
8°
23 Şubat Çarşamba günü sıcaklığın 16 ve 7 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Çoğunlukla güneşli
16°
7°
24 Şubat Perşembe günü sıcaklığın 16 ve 7 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Az bulutlu ve güneşli
16°
8°
25 Şubat Cuma günü sıcaklığın 16 ve 7 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Güneşli
16°
7°
26 Şubat Cmt günü sıcaklığın 9ve 0 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş
9°
0°
27 Şubat Pazar günü sıcaklığın 9 ve 0 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Çoğunlukla güneşli
9°
0°
28 Şubat Pzt günü sıcaklığın 9 ve 1 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Çok Bulutlu
9°
1°
1 Mart Salı günü sıcaklığın 9 ve 1 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Güneşli
9°
1°
2 Mart Çarşamba günü sıcaklığın 10 ve 1 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Güneşli
10°
1°
3 Mart Perşembe günü sıcaklığın 10 ve 1 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
10°
1°
4 Mart Cuma günü sıcaklığın 11 ve 1 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Parçalı bulutlu
11°
1°
5 Mart Cmt günü sıcaklığın 11 ve 1 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Güneşli
11°
1°
6 Mart Pazar günü sıcaklığın 11 ve 1 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Çok bulutlu sonrası güneş
11°
1°
7 Mart Pzt günü sıcaklığın 12 ve 2 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Güneşli
12°
2°
8 Mart Salı günü sıcaklığın 12 ve 2 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Güneşli
12°
2°
9 Mart Çarşamba günü sıcaklığın 12 ve 2 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Güneşli
12°
2°
10 Mart Perşembe günü sıcaklığın 13 ve 3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
13°
3°
11 Mart Cuma günü sıcaklığın 13 ve 4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Bulutlu
13°
4°
12 Mart Cmt günü sıcaklığın 13 ve 4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Yağmur ihtimali
13°
4°
13 Mart Pazar günü sıcaklığın 12 ve 3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Çoğunlukla erken saatlerde, yer yer sağanak yağışlar
12°
3°
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