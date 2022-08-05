Şanlıurfa Ezan Vakti Nedir? Şanlıurfa Namaz Vakitleri

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan şehri Şanlıurfa halk dilinde Urfa ili tarihi mimarisi ve birbirinden lezzetli yemekleri ile dikkatleri çeken iller arasında yer almakta. Şanlıurfa da yaşayan halk tarafından en çok gündemde yer alan konular arasında Urfa ezan vakti yer almakta. Sizler için bu konu hakkında merak edilen tüm detaylara yer vereceğiz. İşte tüm detaylar…