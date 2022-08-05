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TIMETURK / GENEL / Şanlıurfa Ezan Vakti Nedir? Şanlıurfa Namaz Vakitleri

Şanlıurfa Ezan Vakti Nedir? Şanlıurfa Namaz Vakitleri

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan şehri Şanlıurfa halk dilinde Urfa ili tarihi mimarisi ve birbirinden lezzetli yemekleri ile dikkatleri çeken iller arasında yer almakta. Şanlıurfa da yaşayan halk tarafından en çok gündemde yer alan konular arasında Urfa ezan vakti yer almakta. Sizler için bu konu hakkında merak edilen tüm detaylara yer vereceğiz. İşte tüm detaylar…

34 Dakika Önce
2022-08-05 21:34:45
Şanlıurfa Ezan Vakti Nedir? Şanlıurfa Namaz Vakitleri

Şanlıurfa Haftalık Ezan Vakti

Vakitler

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

05.08.2022

03:53

05:26

12:36

16:23

19:36

21:03

06.08.2022

03:54

05:27

12:36

16:23

19:35

21:02

07.08.2022

03:55

05:27

12:36

16:23

19:34

21:00

08.08.2022

03:56

05:28

12:36

16:22

19:33

20:59

09.08.2022

03:57

05:29

12:35

16:22

19:32

20:57

10.08.2022

03:59

05:30

12:35

16:22

19:31

20:56

11.08.2022

04:00

05:31

12:35

16:21

19:30

20:54

Şanlıurfa 1 Aylık Namaz Vakitleri

Vakitler

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

05.08.2022

03:53

05:26

12:36

16:23

19:36

21:03

06.08.2022

03:54

05:27

12:36

16:23

19:35

21:02

07.08.2022

03:55

05:27

12:36

16:23

19:34

21:00

08.08.2022

03:56

05:28

12:36

16:22

19:33

20:59

09.08.2022

03:57

05:29

12:35

16:22

19:32

20:57

10.08.2022

03:59

05:30

12:35

16:22

19:31

20:56

11.08.2022

04:00

05:31

12:35

16:21

19:30

20:54

12.08.2022

04:01

05:32

12:35

16:21

19:28

20:53

13.08.2022

04:02

05:32

12:35

16:20

19:27

20:51

14.08.2022

04:04

05:33

12:35

16:20

19:26

20:50

15.08.2022

04:05

05:34

12:34

16:19

19:25

20:48

16.08.2022

04:06

05:35

12:34

16:19

19:24

20:47

17.08.2022

04:07

05:36

12:34

16:18

19:22

20:45

18.08.2022

04:08

05:37

12:34

16:18

19:21

20:43

19.08.2022

04:10

05:37

12:34

16:17

19:20

20:42

20.08.2022

04:11

05:38

12:33

16:17

19:19

20:40

21.08.2022

04:12

05:39

12:33

16:16

19:17

20:39

22.08.2022

04:13

05:40

12:33

16:15

19:16

20:37

23.08.2022

04:14

05:41

12:33

16:15

19:15

20:35

24.08.2022

04:15

05:42

12:32

16:14

19:13

20:34

25.08.2022

04:16

05:42

12:32

16:13

19:12

20:32

26.08.2022

04:18

05:43

12:32

16:13

19:10

20:30

27.08.2022

04:19

05:44

12:32

16:12

19:09

20:29

28.08.2022

04:20

05:45

12:31

16:11

19:08

20:27

29.08.2022

04:21

05:46

12:31

16:11

19:06

20:25

30.08.2022

04:22

05:47

12:31

16:10

19:05

20:24

31.08.2022

04:23

05:47

12:30

16:09

19:03

20:22

01.09.2022

04:24

05:48

12:30

16:08

19:02

20:20

02.09.2022

04:25

05:49

12:30

16:08

19:00

20:19

03.09.2022

04:26

05:50

12:29

16:07

18:59

20:17

04.09.2022

04:27

05:51

12:29

16:06

18:58

20:15

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