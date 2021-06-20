Şanlıurfa'da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Bu arada kavganın sulama suyunun kullanımı nedeniyle çıktığı iddia edildi.