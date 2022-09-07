Şanlıurfa’da Hava Bugün Nasıl? Şanlıurfa Hava Durumu Nedir?

Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer almakta olan Şanlıurfa halk dilinde Urfa, İpekyolu güzergahı üzerindeki en eski yerleşim yeri olarak bilinmektedir. Şanlıurfa hava bugün nasıl? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Şanlıurfa hafta sonu hava durumu nedir? İşte merak edilen tüm detayların cevabı...