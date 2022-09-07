Şanlıurfa’da Hava Bugün Nasıl? Şanlıurfa Hava Durumu Nedir?
Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer almakta olan Şanlıurfa halk dilinde Urfa, İpekyolu güzergahı üzerindeki en eski yerleşim yeri olarak bilinmektedir. Şanlıurfa hava bugün nasıl? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Şanlıurfa hafta sonu hava durumu nedir? İşte merak edilen tüm detayların cevabı...
2022-09-07 17:53:14
Şanlıurfa Hava Durumu 7 Günlük
|
TARİH
|
HAVA DURUMU
|
YAĞIŞ
|
GÜN
|
GECE
|
7 Eyl Çar
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
35°
|
25°
|
8 Eyl Per
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
36°
|
24°
|
9 Eyl Cum
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
37°
|
25°
|
10 Eyl Cmt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
38°
|
26°
|
11 Eyl Paz
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
38°
|
25°
|
12 Eyl Pzt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
38°
|
24°
|
13 Eyl Sal
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
36°
|
22°
Şanlıurfa Hava Durumu 15 Günlük
|
TARİH
|
HAVA DURUMU
|
YAĞIŞ
|
GÜN
|
GECE
|
7 Eyl Çar
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
35°
|
25°
|
8 Eyl Per
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
36°
|
24°
|
9 Eyl Cum
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
37°
|
25°
|
10 Eyl Cmt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
38°
|
26°
|
11 Eyl Paz
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
38°
|
25°
|
12 Eyl Pzt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
38°
|
24°
|
13 Eyl Sal
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
36°
|
22°
|
14 Eyl Çar
|
Bazı kesimlerde yağış
|
Yağış Oranı 40
|
31°
|
21°
|
15 Eyl Per
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
31°
|
22°
|
16 Eyl Cum
|
Bol Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
32°
|
22°
|
17 Eyl Cmt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
32°
|
20°
|
18 Eyl Paz
|
aralıklı güneş
|
Yağış Oranı 1
|
33°
|
22°
|
19 Eyl Pzt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 1
|
33°
|
21°
|
20 Eyl Sal
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 1
|
34°
|
22°
|
21 Eyl Çar
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 5
|
33°
|
21°
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