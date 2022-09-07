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TIMETURK / GENEL / Şanlıurfa’da Hava Bugün Nasıl? Şanlıurfa Hava Durumu Nedir?

Şanlıurfa’da Hava Bugün Nasıl? Şanlıurfa Hava Durumu Nedir?

Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer almakta olan Şanlıurfa halk dilinde Urfa, İpekyolu güzergahı üzerindeki en eski yerleşim yeri olarak bilinmektedir. Şanlıurfa hava bugün nasıl? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Şanlıurfa hafta sonu hava durumu nedir? İşte merak edilen tüm detayların cevabı...

16 Dakika Önce
2022-09-07 17:53:14
Şanlıurfa’da Hava Bugün Nasıl? Şanlıurfa Hava Durumu Nedir?

Şanlıurfa Hava Durumu 7 Günlük

TARİH

HAVA DURUMU

YAĞIŞ

GÜN

GECE

7 Eyl Çar

Güneşli

Yağış Oranı 0

35°

25°

8 Eyl Per

Güneşli

Yağış Oranı 0

36°

24°

9 Eyl Cum

Güneşli

Yağış Oranı 0

37°

25°

10 Eyl Cmt

Güneşli

Yağış Oranı 0

38°

26°

11 Eyl Paz

Güneşli

Yağış Oranı 0

38°

25°

12 Eyl Pzt

Güneşli

Yağış Oranı 0

38°

24°

13 Eyl Sal

Güneşli

Yağış Oranı 0

36°

22°

Şanlıurfa Hava Durumu 15 Günlük

TARİH

HAVA DURUMU

YAĞIŞ

GÜN

GECE

7 Eyl Çar

Güneşli

Yağış Oranı 0

35°

25°

8 Eyl Per

Güneşli

Yağış Oranı 0

36°

24°

9 Eyl Cum

Güneşli

Yağış Oranı 0

37°

25°

10 Eyl Cmt

Güneşli

Yağış Oranı 0

38°

26°

11 Eyl Paz

Güneşli

Yağış Oranı 0

38°

25°

12 Eyl Pzt

Güneşli

Yağış Oranı 0

38°

24°

13 Eyl Sal

Güneşli

Yağış Oranı 0

36°

22°

14 Eyl Çar

Bazı kesimlerde yağış

Yağış Oranı 40

31°

21°

15 Eyl Per

Güneşli

Yağış Oranı 0

31°

22°

16 Eyl Cum

Bol Güneşli

Yağış Oranı 0

32°

22°

17 Eyl Cmt

Güneşli

Yağış Oranı 0

32°

20°

18 Eyl Paz

aralıklı güneş

Yağış Oranı 1

33°

22°

19 Eyl Pzt

Güneşli

Yağış Oranı 1

33°

21°

20 Eyl Sal

Güneşli

Yağış Oranı 1

34°

22°

21 Eyl Çar

Güneşli

Yağış Oranı 5

33°

21°

.

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