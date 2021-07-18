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TIMETURK / GENEL / Şanlıurfa'da çifte kaza: 4 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa'da çifte kaza: 4 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yine Siverek ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

4 Saat Önce
2021-07-18 10:10:56
Şanlıurfa'da çifte kaza: 4 ölü, 6 yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Polis memuru Özlem Korkmaz (31) idaresindeki 27 US 711 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 10. kilometresinde şarampole devrildi.

Takla atarak tarlaya giren otomobilin sürücüsü Korkmaz ile araçta bulunan Hulusi Korkmaz (55), Gülümser Korkmaz (51), Ecem Liya Kurt (2) ve Mehmet Yekta Kurt (1) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Yekta Kurt ile Hulusi Korkmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikesi bulunan Gülümser Korkmaz ise Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Siverek ilçesinde bir kamyonetin devrilmesi sonucu ise 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Nadir Ekin (52) yönetimindeki 61 JA 090 plakalı kamyonet, Siverek-Hilvan kara yolunun 15'inci kilometresinde devrildi.

Kazada, sürücü Ekin ile araçta bulunan Ramazan Özay (27), Kadir Özdemir (28), Mesut Budak (25) ve Mehmet Karakul (31) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mesut Budak ve Mehmet Karakul, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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