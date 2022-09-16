Şanghay beşlisi hangi ülke? Türkiye Şangay beşlisine mi girecek? Şangay İşbirliği Örgütü'nde hangi ülkeler var? Asya'ın en önemli örgütlerinden biri olan Şangay İşbirliği Örgütü Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Özbekistan'da yapılan toplantıya Asya kıtasının önemli ülkeleri katılıyor. Vatandaşlar Türkiye'nin Şangay beşlisi olarak adlandırılan örgütte yer alıp almayacağını merak ediyor.

Şanghay beşlisi hangi ülke? Türkiye Şangay beşlisine mi girecek? Şangay İşbirliği Örgütü'nde hangi ülkeler var? Asya'ın en önemli örgütlerinden biri olan Şangay İşbirliği Örgütü Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Özbekistan'da yapılan toplantıya Asya kıtasının önemli ülkeleri katılıyor. Vatandaşlar Türkiye'nin Şangay beşlisi olarak adlandırılan örgütte yer alıp almayacağını merak ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoüğan Şangay beşlisi toplantısına davet edildi. Erdoğan ev sahibi Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından davet edilederek toplantıya katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi başta olmak üzere zirveye katılan devlet başkanlarıyla bir dizi ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Şanghay İşbirliği Örgütü küresel çapta etkili olan örgütlerden biridir. Asya'nın en önemli örgütü olan Şangay Beşlisi büyüyen hacmiyle küresel siyasi dengeler üzerinde yeni bir basınç odağı oluşturdu Avrasya'daki siyasi, askeri ve ekonomik işbirliğinde rolü giderek güçlenen örgüt, Türkiye için de yeni fırsat alanları yaratmaya başladı.

Şanghay beşlisi hangi ülke?

Şangay Beşlisi Asya ülkeleri tarafından oluşturulan bir işbirliği örgütüdür. Şanghay İşbirliği Örgütü (İngilizce: Shanghai Cooperation Organisation) veya bilinen adlarıyla Şanghay Beşlisi ve Şanghay Paktı, Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın 1996 yılında oluşturdukları uluslararası bir örgüt. 2001 yılında Özbekistan'ın katılımıyla üye sayısını altıya çıkarttı. 9 Haziran 2017'de Nur-Sultan'da gerçekleştiren zirvede Hindistan ve Pakistan'ın örgüte katılması ile üye sayısı sekize çıktı. Gözlemci statüsünde olan İran'ın 17 Eylül 2021'de Şanghay İşbirliği Örgütüne tam üye olarak kabul edilmesi ile üye sayısı dokuza çıktı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Özbekistan'ın Semerkant kentinde, İran'ın ŞİÖ'ye tam üyeliğine dair taahhüt belgesini örgütün Genel Sekreteri Zhang Ming ile imzaladığını belirtti.

Türkiye Şangay beşlisine mi girecek?

Türkiye Şangay Beşlisine girmek gibi bir politikası yok. Türkiye ev sahibi ülkenin daveti üzerine Şangay İşbirliği Örgütü toplantısına katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda devlet liderleri ile görüşme yapacak.

Şangay İşbirliği Örgütü'nde hangi ülkeler var?

Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan ve İran örgütün üyeleridir.