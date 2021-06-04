Sancaktepe Yenidoğan metrosu iptal mi edildi? Sarıgazi-Taşdelen-Yenidoğan metro hattı durdu mu?

Sancaktepe Yenidoğan metrosu iptal mi edildi? Sancaktepe -Üsküdar metrosunun Sarıgazi - Taşdelen - Yenidoğan bölümünün tamamlanmasını bekleyen binlerce İstanbulluya kötü haber geldi. Sancaktepe-Sarıgazi-Taşdelen-Yenidoğan metro hattı durdu mu? Sancaktepe Yenidoğan metro hattı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edildi. Karara tepkiler de gelmeye başladı. Peki Sancaktepe Yenidoğan metrosu neden iptal edildi. Geçtiğimiz aylarda iptal edilen metro hattı için tören düzenlenmişti.

Sancaktepe Yenidoğan metrosu iptal mi edildi? Sancaktepe -Üsküdar metrosunun Sarıgazi - Taşdelen - Yenidoğan bölümünün tamamlanmasını bekleyen binlerce İstanbulluya kötü haber geldi. Sancaktepe-Sarıgazi-Taşdelen-Yenidoğan metro hattı durdu mu? Sancaktepe Yenidoğan metro hattı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edildi. Karara tepkiler de gelmeye başladı. Peki Sancaktepe Yenidoğan metrosu neden iptal edildi. Geçtiğimiz aylarda iptal edilen metro hattı için tören düzenlenmişti.

İstanbulluların hiç şüphesiz en çok dert ettikleri konuların başında ulaşım sorunu geliyor. Trafik sıkışıklığına takılmadan yer altından geçen metro hatları ile bu sorunun üstesinden gelmeye çalışılıyordu. Ancak yaşanan bir gelişme İstanbulluları üzdü.

Sancaktepe Yenidoğan metrosu iptal mi edildi?

Binlerce İstanbullunun ulaşım sorununu çözecek olan kritik bir metro hattı iptal edildi. Sancaktepe Yenidoğan metro inşaatında çalışmalar durduruldu. Karar binlerce İstanbulluyu üzdü. İBB Başkanı İmamoğlu, "Duran metro inşaatlarını tekrar harekete geçirdik" dediği Sancaktepe Yenidoğan metro inşaatını durdurma kararı verdi.

Sancaktepe Yenidoğan metro hattı durdu mu?

Sancaktepe Yenidoğan metro hattında çalışmalar durdu. Çalışmaların yeniden başlayıp başlamayacağı da henüz bilinmiyor.

Metro hattı için tören

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nda 2. tünel açma makinesinin (TBM) kazıya başlaması dolayısıyla tören düzenlenmiş, Sancaktepe'deki şantiye alanında düzenlenen törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu projenin Sancaktepe Şehir Hastanesi'ne kadar olan kısmını 2023 başında bitireceklerini, kalan etabı ise 2024 başında tamamlayacaklarını açıklamıştı.

Karara tepkiler gelmeye başladı

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İBB yönetiminin bitiremediği Sancaktepe metro inşaatına ikinci başlatma törenini yapmasına dikkat çekerek, Yenidoğan metrosu için "İptal etme töreni düzenleyecek misiniz" diyerek tepki gösterdi. Döğücü konuya ilişkin paylaşımında, "Daha önce Sancaktepe'de bir türlü bitiremedikleri metroya ikinci başlama töreni yapan İBB'ye soruyoruz. Bugün üstüne toprak attığınız Yenidoğan Metrosu için de bir "Metro İptal Etme Töreni" düzenleyecek misiniz?" ifadelerini kullandı.

"Ahhh; eski günler nerde kaldın"

AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı ve Sancaktepe Kurucu Belediye Başkanı İsmail Erdem duruma tepki gösterdi. Erdem, "İBB; Sancaktepe -Üsküdar metrosunun Sarıgazi - Taşdelen - Yenidoğan bölümünü iptal ediyor ve açılan çukurları dolduruyor. Dertli değilsen, yorulmana gerek yok Başkanlığım döneminde merhum Kadir abiye ihalesini yaptırıp, çalışmaya başlamıştık. Ahhh; eski günler nerde kaldın..." ifadelerine yer verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.