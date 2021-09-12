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Sancaktepe metro inşaatında göçük: 1'i ağır 2 işçi yaralı

İstanbul Sancaktepe’de yürütülen metro inşaatı sahasında göçük meydana geldi. Olayda 1’i ağır 2 işçi yaralandı.

1 Saat Önce
2021-09-12 12:24:23
Sancaktepe metro inşaatında göçük: 1'i ağır 2 işçi yaralı

İstanbul Sancaktepe'de yürütülen metro inşaatı sahasında göçük meydana geldi. Olayda 1'i ağır 2 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz gün saat 15.30 sıralarında Sancaktepe-Çekmeköy arasındaki metro hattının Veysel Karani Mahallesi'ndeki inşaat alanında göçük meydana geldi.

Göçükte 1'i ağır olmak üzere 2 işçi yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, göçük altında kalan 2 işçi diğer işçiler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri ağır yaralı işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırdı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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