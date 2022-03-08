Samsung'un verileri mi çalındı ? I Samsung'un veri çalınma açıklaması nedir?

Android işletim sisteminin en büyük temsilcilerinden olan Samsung verilerin çalınması skandalı ile gündeme geldi. Ortaya çıkan haberlerden sonra birçok Samsung kullanıcısı kendi verilerininde çalışdığından şüpheleniyor. Samsung'un verileri mi çalındı? İşte detaylar...

Android işletim sisteminin en büyük temsilcilerinden olan Samsung verilerin çalınması skandalı ile gündeme geldi. Ortaya çıkan haberlerden sonra birçok Samsung kullanıcısı kendi verilerininde çalışdığından şüpheleniyor. Samsung'un verileri mi çalındı? İşte detaylar...

SAMSUNG'UN VERİLERİ Mİ ÇALINDI?

Kısa bir süre önce veri ihlali iddialarıyla gündeme gelen Android işletim sisteminin en büyük temsilcilerinden olan Samsung yaptığı yeni bir siber saldırı açıklamasında, gerçeği kabuş etti. 190 GB boyutunda şirket verisinin kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirildiğini doğruladı. Hackerlar, 'Galaxy' akıllı telefonların kaynak kodlarının da bulunduğu açıklandı. Siber saldırının, bir süre önce NVIDIA'ya da siber saldırı düzenleyen "Lapsus$" isimli bir 'hacker' grubu tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Samsung, siber saldırıda yalnızca kaynak kodlarının ve dahili verilerin çalınmış olması nedeniyle veri ihlalinin hiçbir müşterisini etkilemeyeceğini söylüyor. Ayrıca şirket, birdaha veri ihlalinin tekrarlanmaması için özel olarak geliştirilmiş bir güvenlik önleminin aldığını söylüyor.

Öte yandan; açıklama, 'Lapsus$'ın gizli halde tutulan ve Samsung kaynak kodlarını içeren 190 GB'lık bir dosyayı kendi Telegram kanalında paylaşmasının hemen ardından geldi. 'Hacker' grubu, ele geçirilen verilerin şirketin cihaz güvenlik sistemlerinin açığa çıkmasına neden olabileceğini bildirdi. .