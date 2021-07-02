Samsun ve Mersin'de ölümcül trafik kazaları

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, biri polis memuru 2 kişi yaralandı. Mersin’de de tarım işçilerini taşıyan midibüs freni patladıktan sonra devrildi: 1 ölü, 16 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, biri polis memuru 2 kişi yaralandı.

B.Ç'nin (34) kullandığı W 42709 F Avusturya plakalı otomobil, Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Murat Uzan (42) idaresindeki 55 AEB 405 plakalı motosikletle çarpıştı.

Bu sırada otomobil, radar uygulaması için yolda bekleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Emrah Altınsoy'a da çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Uzan olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü B.Ç, motosiklette bulunan Burkay Kurt (19) ve polis memuru Altınsoy yaralandı.

Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

B.Ç. ve Altınsoy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mersin'de işçileri taşıyan midibüsün freni patladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde de, kiraz toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan midibüsün freninin patlaması üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Aksan yönetimindeki 33 PD 481 plakalı midibüsün, tarım işçilerini Aslanköy'de kiraz toplamaya götürdüğü sırada, Sarıveli Mahallesi'ndeki rampadan indiği sırada freni patladı.

Midibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki toprak yığınına çarparak devrildi.

Kazada tarım işçisi olduğu belirtilen Dürdane Doğan öldü, 16 kişi ise yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Tarsus ve Mersin'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza sonrası yaralıları ziyaret eden Tarım İşçileri ve Elciler Derneği Başkanı Cumali Erbay olay hakkında bilgi aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.