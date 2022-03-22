Samsun'da yarın (23 Mart) okullar tatil mi? Samsun'da hangi ilçelerde okullar tatil (22 Mart)

Samsun'da yarın (23 Mart) okullar tatil mi? Samsun'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? Samsun'da olumsuz hava koşulları etkisini hissettirmeye devam ediyor. Samsun'da 22 Mart Salı günü bazı ilçelerde eğitime ara verilmişti. Samsun'da yarın okula gidecek olan öğrenciler ve veliler okulların 23 Mart'ta tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Samsun'da yarın (23 Mart) okullar tatil mi? Samsun'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? Samsun'da yer yer kar yağışları devam ediyor. Olumsuz havaların etkisini göstermeye devam ettiği Samsun'da bazı ilçelerde 22 Mart'ta eğitime ara verilmesine karar verilmişti. 23 Mart Çarşamba günü okula gidecek olan öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.

Samsun'da yarın (23 Mart) okullar tatil mi?

Samsun'da 23 Mart'ta okulların tatil olup olmadığına dair resmi bir açıklama gelmedi. Samsun'da ilçe bazlı olarak okullar tatil edilebilir. Samsun ilçe milli eğitim müdürlükleri ve kaymakamlık duyuruları yakından takip edilebilir.

Samsun'da hangi ilçelerde okullar tatil (22 Mart)

Samsun'da 22 Mart'ta bazı ilçelerde okullar tatil edilmişti. Samsun'un 7 ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle olkullar 22 Mart günü için tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Ladik, Salıpazarı, Terme ve Yakakent'te 22 Mart Salı bazı okulların tatil edildiği belirtildi. Tatil edilen okullarda eğitimin uzaktan yapılacağı kaydedildi.

Sasmun hava durumu 23 Mart

Samsun'da kar yağışları yerini yağmura bıraktı. Samsun'da yer yer buzlanmalar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Sürücüler de buzlanmalara karşı dikkatli olmalı.

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