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Samsun'da yarın (17 Mart) okullar tatil mi? Samsun'da ders-okul var mı? 17 Mart Perşembe hangi ilçelerde okullar tatil?
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TIMETURK / GENEL / Samsun'da yarın (17 Mart) okullar tatil mi? Samsun'da ders-okul var mı? 17 Mart Perşembe hangi ilçelerde okullar tatil?

Samsun'da yarın (17 Mart) okullar tatil mi? Samsun'da ders-okul var mı? 17 Mart Perşembe hangi ilçelerde okullar tatil?

Samsun'da yarın (17 Mart) okullar tatil mi? Samsun'da ders-okul var mı? 17 Mart Perşembe hangi ilçelerde okullar tatil? Samsun'da kar yağışları devam ederken 16 Mart'ta bazı ilçelerde okullar tatil edilmişti. Öğrenciler ve aileler ise 17 Mart'ta Samsun'da okulların tatil mi olduğunu merak ediyor. Samsun'da 17 Marta ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

2 Saat Önce
2022-03-16 18:24:05
Samsun'da yarın (17 Mart) okullar tatil mi? Samsun'da ders-okul var mı? 17 Mart Perşembe hangi ilçelerde okullar tatil?

Samsun'da yarın (17 Mart) okullar tatil mi? Samsun'da ders-okul var mı? 17 Mart Perşembe hangi ilçelerde okullar tatil? Samsun'da kar yağışları devam ederken 16 Mart'ta bazı ilçelerde okullar tatil edilmişti. Öğrenciler ve aileler ise 17 Mart'ta Samsun'da okulların tatil mi olduğunu merak ediyor.

Samsun'da yarın (17 Mart) okullar tatil mi?

Samsun'da soğuk havalar bir süredir etkisini hissettiriyordu. Yoğun kar yağışlarının yaşandığı kentte okullar da tatil edilmişti. Son olarak Samsun'da 116 Mart'ta bazı ilçelerde okullar tatil edilmişti. Ancak 17 Mart Perşembe günü için henüz herhangi bir duyuru gelmedi.

Samsun'da 16 Mart'ta 3 ilçede okullar tatil edilmişti

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Ayvacık, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde 16 Mart çarşamba günü bazı okulların tatil edildiği belirtildi.

Samsun'da yarın hava nasıl olacak? 17 Mart Perşembe

Samsun'da 17 Mart Perşembe günü kar yağıları yerini sulu kara bırakacak. Kent genelinde soğuk havalar etkisini göstermeye devam edecek. .

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