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Samsun'da üzücü kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü

TIMETURK / GENEL / Samsun'da üzücü kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü

Samsun'da üzücü kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü

Samsun'un Kavak ilçesinde hafif ticari aracın menfeze çarpıp devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, iki kişi yaralandı.

2 Saat Önce
2021-07-25 14:01:44
Samsun'da üzücü kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü

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Samsun'un Kavak ilçesinde hafif ticari aracın menfeze çarpıp devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Artvin'den ailesiyle bayram tatilinden dönen Eren İsmail Aydın (19) idaresindeki 77 AAD 052 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ankara kara yolu Büyük Çukur mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına girerek yaklaşık 60 metre sürüklenip menfeze çarparak devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan babası Güven Aydın (47) ve akrabaları Nurşen Topal (43) kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücünün annesi Ayla ile kız kardeşi Esra Zeynep Aydın (17) ise kaldırıldıkları Kavak Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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