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Samsun'da sehpadan tutunurken düşen bebek hayatını kaybetti

Amasya'da sehpanın kenarını tutarak yürümeye çalışırken düşerek yaralanan 14 aylık bebek Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

30 Dakika Önce
2022-04-22 11:09:10
Samsun'da sehpadan tutunurken düşen bebek hayatını kaybetti

Olay, Amasya'nın Hamamözü ilçesinde 5 ay önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olay tarihinde 9 aylık olan Bedirhan Efe D., evlerinde sehpanın kenarını tutunarak yürümek istedi. Bu sırada aniden kafa üstü düşerek yaralanan bebek, ailesi tarafından önce Hamamözü Devlet Hastanesine kaldırıldığı, ilk müdahalesinin ardından da Merzifon Devlet Hastanesine sevk edildi.

Merzifon Devlet Hastanesinden de önceki gün Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Bedirhan bebek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. .

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