Samsun'da Atatürk Anıtı'na ne oldu? Samsun'da neler oluyor?

Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı Samsun'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına yapılan çirkin saldırının ardından kentteki anıtın çevresinde nöbet tutuldu. Peki, Samsun'da son durum ne? Atatürk Heykeli’ne ne yapıldı, kim saldırdı? Onur anıtı saldırısı nasıl oldu?

19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehre ayak bastığı yere yapılan anıta saldırı düzenlendi. Heykele doğru ip atan kişiler, heykeli yıkmaya çalıştı. Samsun'daki Atatürk heykelini ip bağlayarak yıkmaya çalıştıktan sonra akşam saatlerinde heykele giden Samsunlular, anıtın önünde nöbet tutmaya başladı.

Dün sabah 08.00 sularında iki kişi, İlkadım ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yer alan milli mücadelenin simge eserlerinden Onur Anıtı'na halat bağlayıp çekmeye çalıştı. Çirkin saldırıyı gerçekleştirenler, çevredekilerin tepkisi üzerine kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti ve aramaya başladı.

Kısa süre sonra yakalanan saldırganlarla ilgili Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada yapılan bu saygısızlığın asla kabul edilemeyeceği vurgulanırken, "Kolluk birimleri ilgili aracı tespit etmiştir. Onur Anıtı'na urgan asmak suretiyle saldırı gerçekleştiren 2 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen titiz çalışmayla kısa sürede yakalanmış ve sorgulamalarına başlanmıştır. Bu saygısız menfur saldırının aydınlatılmasına yönelik adli ve idari süreç Valiliğimizce yakinen takip edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Mücadele yolunda atılan ilk adımın ve Samsun'un simgesi Atatürk Anıtı'na yapılan saygısızlık, Cumhuriyet'imizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına yapılmış büyük bir saldırıdır" ifadesine yer verdi.

ANIT ÖNÜNDE ORTAK AÇIKLAMA

Daha sonra AK Parti, MHP ve BBP Samsun İl başkanlıklarınca Atatürk Anıtı önünde ortak basın açıklaması yapıldı. AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu okuduğu metinde "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hepimizin ortak değeridir. Samsun meşale bir şehirdir. Bu şehri ve benzeri şehirleri provokatif eylemlerle gündeme getirme ve huzur bozma girişimleri milletimizin ferasetiyle boşa çıkacaktır. Bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz" denildi. .