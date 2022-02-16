Samsun Atakum Belediyesi hangi partiden? Atakum Belediye Başkanı kim? Samsun'un doğa güzelliği ile bilinen ilçelerinden biri olan Atakum ilçesinin hangi partiden olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Samsun'da düz bir alanda yeni yapılaşmış bir ilçe olan Atakum ilçesi şehircilik olarak da oldukça planlıdır.

Samsun'da Atakum Belediyesi hangi partiden?

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Samsun'un Atakum İlçesi'nde CHP ipi göğüsledi. 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Atakum'da birinci parti olarak sandıktan çıktı. CHP'nin adayı Cemil Deveci, Atakum Belediye Başkanı Seçildi. İşte 31 Mart yerel seçimlerinde Atakum'dan çıkan sonuçlar;

CHP% 48,47

AK PARTİ% 47,42

SAADET PARTİSİ% 2,13

BTP% 1,00

Atakum Belediye Başkanı kim?

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'dir. Deveci Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak girdiği seçimi yüzde 48,47 oranında oy alarak kazanmıştır.

Cemil Deveci kimdir?

Cemil Deveci Atakum Belediyesi Başkanıdır.

Cemil Deveci ilk ve orta öğrenimini Boyabat'ta tamamladıktan sonra lise eğitimi için Ankara'ya gitii. Ankara'da

Yenişehir Sağlık Koleji'nde tamamlayan Cemil Deveci 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünü ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1984 yılında Samsun Barosuna kaydoldu.

Halen Cemil Deveci Hukuk Bürosu'nda Kurucu Avukat olarak, serbest avukatlık yapmaktadır.

Deveci, 1977-1980 yılları arasında TÜS-DER (Tüm Sağlık Personeli Derneği) Samsun Şube Başkanı, Karadeniz Bölge Temsilcisi ve Genel Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 1983 yılında Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP)'e üye oldu. SODEP İl Yönetim Kurulu, Samsun Merkez, İlçe ve İl Genel Meclisi üyeliği görevlerinde bulundu. Bir dönem CHP Samsun İl Başkanı olarak görev yaptı.

Sivil toplum kuruluşlarında, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Samsun Şube Başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şube Başkanlığı, İnsan Hakları Derneği Genel Yönetim Kurulu üyeliği, Atatürk Kültür Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği gibi çeşitli görevler aldı. İki dönem Atakum CHP İlçe Başkanlığı yaptı. Orta derecede Fransızca bilen Deveci, evli ve üç çocuk babasıdır.

Atakum ilçesi hakkında

Atakum 43 yeni ilçe öngören yasa tasarısı kapsamında ilçe olmuştur.Samsun-Sinop karayolu üzerinde, şehir merkezine 5 km mesafeden başlar. Atakent belde sınırına kadar geçen mesafeyi kapsar. Balaç Köyü'nün geçmişte tarla olarak kullandığı araziler beldenin genel yerleşim alanını oluşturmuştur. Denizi sığdır ve geniş bir kumsala sahiptir. Eski adı Matasyon'dur.

Samsun'un diğer yerleşim bölgelerine nispeten daha düz bir alana yayılmış ve yeni yapılanan bir ilçe olduğundan şehircilik olarak daha planlı bir yapılaşma mevcuttur. Nüfusu hızlı bir artış göstermektedir. Atakum, Samsun'un nüfus artış hızı en yüksek belediyesi olmuştur. Atakum'un nüfusu 2004 yılına göre 63.712'dir. 2010 nüfus sayımına göre 123.904'tür .