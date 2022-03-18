Samsak Döveci sözleri dinle | Langıdı lan lan samsak döveci şarkısı sözleri | Samsak döveci şarkısını kim yazdı kime ait?

Samsak Döveci sözleri | Sosyal medyada gündem olan samsak döveci şarkısı dillere pelesenk oldu. Şarkının kime ve hangi yöreye ait olduğu merak edildi. Geçiğimiz yıllarda Grup Laçin'in, şimdilerde ise Elif Buse Doğan & Serkan Çağrı'nın düetiyle ünlenen şarkının sözlerini sizler için derledik. İşte 'Langıdı lan lan samsak döveci' olarak bilinen şarkının sözleri...

Sosyal medyada gündem olan samsak döveci şarkısı dillere pelesenk oldu. Şarkının kime ve hangi yöreye ait olduğu merak edildi. Geçiğimiz yıllarda Grup Laçin'in, şimdilerde ise Elif Buse Doğan & Serkan Çağrı'nın düetiyle ünlenen şarkının sözlerini sizler için derledik. İşte "Langıdı lan lan samsak döveci" olarak bilinen şarkının sözleri...

Samsak Döveci Hangi Yöreye Ait? Sosyal medyada popüler olan "Samsak Döveci" şarkısı Kütahya Yöresine ait, anonim bir şarkı.

Samsak Döveci Şarkı Sözü

Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

Ebe gümecini toplayalım

Lazım olur saklayalım

Lazım olur saklayalım

Ardımıza bile bakmayalım

Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

Ebe güvecini pişirdim

Yedim yedim karnımı şişirdim

Yedim yedim karnımı şişirdim

Komşuları başıma üşürdüm

Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

Samsak Döveci şarkısı dinle

Kütahya yöresine ait olan Samsak döveci şarkısı Anonimdir. Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı'nın düetiyle şimdilerde popüler olan şarkı, 2013 yılında da Grup Laçin tarafından seslendirilmişti.

Grup Laçin - Samsak Döveci dinlemek için linke tıklayın... GRUP LAÇİN - SAMSAK DÖVECİ ŞARKISI LİNKİ...

Elif Buse Doğan & Serkan Çağrı - Samsak Döveci dinlemek için linke tıklayın... Elif Buse Doğan & Serkan Çağrı - Samsak Döveci Şarkısı Linki...