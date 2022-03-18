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TIMETURK / GENEL / Samsak Döveci sözleri dinle | Langıdı lan lan samsak döveci şarkısı sözleri | Samsak döveci şarkısını kim yazdı kime ait?

Samsak Döveci sözleri dinle | Langıdı lan lan samsak döveci şarkısı sözleri | Samsak döveci şarkısını kim yazdı kime ait?

Samsak Döveci sözleri | Sosyal medyada gündem olan samsak döveci şarkısı dillere pelesenk oldu. Şarkının kime ve hangi yöreye ait olduğu merak edildi. Geçiğimiz yıllarda Grup Laçin'in, şimdilerde ise Elif Buse Doğan & Serkan Çağrı'nın düetiyle ünlenen şarkının sözlerini sizler için derledik. İşte 'Langıdı lan lan samsak döveci' olarak bilinen şarkının sözleri...

3 Saat Önce
2022-03-18 11:53:50
Samsak Döveci sözleri dinle | Langıdı lan lan samsak döveci şarkısı sözleri | Samsak döveci şarkısını kim yazdı kime ait?

Sosyal medyada gündem olan samsak döveci şarkısı dillere pelesenk oldu. Şarkının kime ve hangi yöreye ait olduğu merak edildi. Geçiğimiz yıllarda Grup Laçin'in, şimdilerde ise Elif Buse Doğan & Serkan Çağrı'nın düetiyle ünlenen şarkının sözlerini sizler için derledik. İşte "Langıdı lan lan samsak döveci" olarak bilinen şarkının sözleri...

Samsak Döveci Hangi Yöreye Ait? Sosyal medyada popüler olan "Samsak Döveci" şarkısı Kütahya Yöresine ait, anonim bir şarkı.

Samsak Döveci Şarkı Sözü

Langıdılanlan langıdılanlan
Samsak döveci
Gümbüdü gümbam gümbam gümbam
Ebe gümeci
Ebelerin ilacıdır ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci
Ebe gümecini toplayalım
Lazım olur saklayalım
Lazım olur saklayalım
Ardımıza bile bakmayalım
Langıdılanlan langıdılanlan
Samsak döveci
Gümbüdü gümbam gümbam gümbam
Ebe gümeci
Ebelerin ilacıdır ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci
Langıdılanlan langıdılanlan
Samsak döveci
Gümbüdü gümbam gümbam gümbam
Ebe gümeci
Ebelerin ilacıdır ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci
Ebe güvecini pişirdim
Yedim yedim karnımı şişirdim
Yedim yedim karnımı şişirdim
Komşuları başıma üşürdüm
Langıdılanlan langıdılanlan
Samsak döveci
Gümbüdü gümbam gümbam gümbam
Ebe gümeci
Ebelerin ilacıdır ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci
Langıdılanlan langıdılanlan
Samsak döveci
Gümbüdü gümbam gümbam gümbam
Ebe gümeci
Ebelerin ilacıdır ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci
Langıdılanlan langıdılanlan
Samsak döveci
Gümbüdü gümbam gümbam gümbam
Ebe gümeci
Ebelerin ilacıdır ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci
Langıdılanlan langıdılanlan
Samsak döveci
Gümbüdü gümbam gümbam gümbam
Ebe gümeci
Ebelerin ilacıdır ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

Samsak Döveci şarkısı dinle

Kütahya yöresine ait olan Samsak döveci şarkısı Anonimdir. Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı'nın düetiyle şimdilerde popüler olan şarkı, 2013 yılında da Grup Laçin tarafından seslendirilmişti.

Grup Laçin - Samsak Döveci dinlemek için linke tıklayın... GRUP LAÇİN - SAMSAK DÖVECİ ŞARKISI LİNKİ...
Elif Buse Doğan & Serkan Çağrı - Samsak Döveci dinlemek için linke tıklayın... Elif Buse Doğan & Serkan Çağrı - Samsak Döveci Şarkısı Linki...
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