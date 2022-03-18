Samsak Döveci sözleri dinle | Langıdı lan lan samsak döveci şarkısı sözleri | Samsak döveci şarkısını kim yazdı kime ait?
Samsak Döveci sözleri | Sosyal medyada gündem olan samsak döveci şarkısı dillere pelesenk oldu. Şarkının kime ve hangi yöreye ait olduğu merak edildi. Geçiğimiz yıllarda Grup Laçin'in, şimdilerde ise Elif Buse Doğan & Serkan Çağrı'nın düetiyle ünlenen şarkının sözlerini sizler için derledik. İşte 'Langıdı lan lan samsak döveci' olarak bilinen şarkının sözleri...
2022-03-18 11:53:50
Sosyal medyada gündem olan samsak döveci şarkısı dillere pelesenk oldu. Şarkının kime ve hangi yöreye ait olduğu merak edildi. Geçiğimiz yıllarda Grup Laçin'in, şimdilerde ise Elif Buse Doğan & Serkan Çağrı'nın düetiyle ünlenen şarkının sözlerini sizler için derledik. İşte "Langıdı lan lan samsak döveci" olarak bilinen şarkının sözleri...
Samsak Döveci Hangi Yöreye Ait? Sosyal medyada popüler olan "Samsak Döveci" şarkısı Kütahya Yöresine ait, anonim bir şarkı.
Samsak Döveci Şarkı Sözü
Samsak döveci
Gümbüdü gümbam gümbam gümbam
Ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci
Lazım olur saklayalım
Lazım olur saklayalım
Samsak döveci
Ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci
Samsak döveci
Ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci
Yedim yedim karnımı şişirdim
Yedim yedim karnımı şişirdim
Langıdılanlan langıdılanlan
Samsak döveci
Ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci
Samsak döveci
Samsak döveci
Ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci
Samsak döveci
Ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci
Samsak Döveci şarkısı dinle
Kütahya yöresine ait olan Samsak döveci şarkısı Anonimdir. Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı'nın düetiyle şimdilerde popüler olan şarkı, 2013 yılında da Grup Laçin tarafından seslendirilmişti.
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