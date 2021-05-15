Şampiyonluk kutlaması yasak mı? Şampiyonluk kutlaması için izin gerekiyor mu?

Bugün Süper Lig'de şampiyon bugün belli olacak. Tam kapanma kısıtlamalarına denk gelen şampiyonluk haftasında takımlarının şampiyonluğunu doyasıya kutlamak isteyen taraftarlar şampiyonluk kutlaması yasak mı diye araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı'ndan şampiyonluk kutlamalarına ilişkin genelge yayınlandı. Peki şampiyonluk kutlaması için izin gerekiyor mu? Şampiyonluk kutlamaları için dışarı çıkmak yasak mı?

Bugün Süper Lig'de şampiyon bugün belli olacak. Tam kapanma kısıtlamalarına denk gelen şampiyonluk haftasında takımlarının şampiyonluğunu doyasıya kutlamak isteyen taraftarlar şampiyonluk kutlaması yasak mı diye araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı'ndan şampiyonluk kutlamalarına ilişkin genelge yayınlandı. Peki şampiyonluk kutlaması için izin gerekiyor mu? Şampiyonluk kutlamaları için dışarı çıkmak yasak mı?

Süper Lig'de aylar süren maraton bugün şampiyonun belli olmasıyla son bulacak. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin son haftada şampiyonluk iddiası bulunuyor. Takımlarının şampiyon olmasını kutlamak isteyen taraftarlar şampiyonluk kutlaması yasak mı sorusunu sormaya başladı. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliklerine göderdiği yazı ile şampiyonluk kutlamalarına izin verilmeyeceğini belirtti. Peki şampiyonluk kutlaması için izin gerekiyor mu?

Şampiyonluk kutlaması yasak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen uyarı yazısında Spor Toto Süper Lig'de son hafta müsabakalarının oynanacağı belirtilerek gerekli tedbirlerin alınması istendi. Asayiş ve tam kapanma süreci kurallarına dikkat çekildi. Valiliklerden maçların oynanacağı statlara futbol federasyonunca belirlenen sayı kadar görevli alınması istendi. Şampiyonluk kutlamalarında kalabalıkların cadde, sokak ve meydanlarda toplanmasına izin verilmeyeceği de vurgulandı.

Şampiyonluk kutlaması için izin gerekiyor mu?

Şampiyonluk kutlamaları tüm ülkede tam kapanma kısıtlamalarına denk geldiği için yasak. Şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma dönemi sonrasında daha uygun bir günde yapılması planlanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.