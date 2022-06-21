Sami Aslanhan kimdir? Kontrolmatik Teknoloji YK Başkanı Sami Aslanhan nereli, kaç yaşında? Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Kontrolmatik Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı olan Sami Aslanhan şirketin gelişip büyümesinde büyük paya sahiptir. Kontrolmatik Teknoloji 2008 yılında İstanbul’da bir mühendislik firması olarak kurulmuş ve 25’in üzerinde ülkede katma değerli çözümler geliştirmiştir.

Sami Aslanhan kimdir? Kontrolmatik Teknoloji YK Başkanı Sami Aslanhan nereli, kaç yaşında? Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Kontrolmatik Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı olan Sami Aslanhan şirketin gelişip büyümesinde büyük paya sahiptir. Kontrolmatik Teknoloji 2008 yılında İstanbul'da bir mühendislik firması olarak kurulmuş ve 25'in üzerinde ülkede katma değerli çözümler geliştirmiştir.

Sami Aslanhan kimdir?

Sami Aslanhan iş insanı ve yöneticidir. Sami Aslanhan kimdir? Sami Aslanhan hali hazırda Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.

Ömer Ünsalan da Sami Aslanhan gibi Kontrolmatik'in kurucularındandır. Ömer Ünsalan, Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Sami Aslanhan Elektronik-Bilgisayar Bölümü mezunudur. Özyeğin Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlayan Sami Aslanhan Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisidir.

Sami Aslanhan Kontrolmatik CEO'su olarak görevini başarıyla sürdürmektedir. Sami Aslanhan ayrıca Kmt International Projects Dmcc. Ortağı ve Nennkraft Energie GmbH ortağı konumundadır.

Kontrolmatik Teknoloji hakkında

2008 yılında İstanbul'da bir mühendislik firması olarak kurulan Kontrolmatik, bugün 300'ün üzerindeki tecrübeli kadrosuyla 25'in üzerinde ülkede katma değerli çözümler geliştirmekte, bugüne kadar da 300'ün üzerinde projeyi başarıyla zamanında tamamlamıştır. Ekim, 2020'de %23,8'i Istanbul Borsa'sında halka arz edilen şirketin, 5 ülkede ofisleri bulunmaktadır. Projelere özel Mühendislik, Müteahhitlik ve Teknoloji çözümleriyle, sektörlerinde öncü bir firma haline gelmiş, bu tecrübelerini de yurtdışına taşıyarak büyümesine devam etmektedir.

Kontrolmatik, 2020 yılında Control Engineering tarafından yayınlanan Dünya'nın En Büyük Sistem Entegratörleri listesinde 37. sırayı alarak, sektörün en prestijli listesinin en genç firmalardan birisi olmuştur. Bu başarısını sonraki yıllara arttırarak Dünya çapındaki ilk 10 şirketten birisi olmayı hedeflemektedir.

Genel Merkezi Esenler, İstanbul'da olan şirket, Kahramankazan, Ankara'da 8.000 m2 alana sahip enerji sektörü için mobil çözümler üreten fabrikası bulunmaktadır. Bu fabrikasıyla E-House, Enerji Depolama Sistemleri, Mobil Hibrit Enerji Üretim Uniteleri gibi taşınabilir enerji üretim, iletim ve dağıtım ekipmanları üretmektedir. Kısıtlı alanlarda ve her türlü ortamda maksimum hizmeti verebilecek şekilde tasarlanan bu ürünler, Kontrolmatik Mühendislik ekibinin uzun yıllardan gelen tecrübelerinin bir sonucudur. Özellikle Ortadoğu ve Afrika gibi zorlu koşullarda uzun yıllar sorunsuz olarak çalışacak şekilde dizayn edilen sistemler, anlık enerji ihtiyaçlarını çözmeye devam etmektedir.

2021 yılında taşınmazlarına bir yenisini ekleyen Kontrolmatik, Polatlı, Ankara'daki 100.000 m2 araziye sahip yeni tesisi bünyesine kazandırmıştır. 2022'de faaliyete geçmesi hedeflenen bu tesiste Lityum Iyon batarya hücreleri ve son teknoloji haberleşme cihazları üretilmesi planlamaktadır. Bu tesis ile öncelikle Türkiye, sonrasında da Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika pazarlarına son teknoloji ürün tedariki yapılacak, yeni yatırımlarla kapasitesi arttırılarak bölgenin teknoloji üssü olması sağlanacaktır.