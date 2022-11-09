Saman Yasin kimdir? Saman Yasin neden idam cezası aldı?

İran'da Mahsa Amini'nin başını gerektiği gibi örtmediği için güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınması ve sonrasında Mahsa Amini'nin öldüğünün açıklanması ülkeyi karıştırdı. Özgürlük sloganları atanlara İran güvenlik güçleri sert karşılık veriyor. Gösterilerde şimdiye kadar onlarca kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Kürt asıllı müzisyen Saman Yasin İran'da gösterilere destek verdiği gerekçesiyle tutuklandığı ve idam cezasına çarptırıldığı belirtildi.

İran'da Mahsa Amini'nin başını gerektiği gibi örtmediği için güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınması ve sonrasında Mahsa Amini'nin öldüğünün açıklanması ülkeyi karıştırdı. Özgürlük sloganları atanlara İran güvenlik güçleri sert karşılık veriyor. Gösterilerde şimdiye kadar onlarca kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Kürt asıllı müzisyen Saman Yasin İran'da gösterilere destek verdiği gerekçesiyle tutuklandığı ve idam cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Saman Yasin kimdir?

Saman Yasin Kürt sanatçı olarak İran'da tanınıyor. Kirmanşahlı Kürt söz yazarı, besteci ve rapçi Saman Yasin Tahran'da ikamet ediyordu. Saman Yassin İran'da ülke sorunlarına ilişkin çok sayıda protesto amaçlı şarkı çıkardığı biliniyor

Saman Yasin'in İran'da başlayan gösterilerde göstericilere destek verdiği için gözaltına alındığı ve tutuklandığı açıklanmıştı.

Saman Yasin protestoculara destek veren şarkısının ardından 2 Ekim'de gözaltına alındı. İran mahkemeleri tarafından yargılanan ve 29 Ekimde çıkarıldığı mahkemeden idam kararı çıktı.

Kararın açıklanmasıyla genç şarkıcı büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşları içinde başını ellerinin arasına koyup bekledi.

İsmi gizli tutulan bir kaynak, şarkıcının ailesinin ve avukatının duruşmada olmadığını söyledi.

Saman'ın cezasının ne zaman infaz edileceği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Rejim karşıtı bazı sayfalar da ailenin ve avukatın konu ile ilgili konuşmamaları için rejim tarafından tehdit edildiklerini iddia etti. .