Salima Mazari kimdir? Salima Mazari Taliban'a karşı direniyor

Salima Mazari kimdir? Taliban'ın Afganistan'da ilerleyişi sürerken Taliban güçlerine karşı direnen bir isim dikkatleri üzerine çekti. Afganistan'ın kadım valilerinden biri olan Salima Mazari Taliban'a karşı elinde silahla direnmeye devam ediyor.

Salima Mazari kimdir? Taliban'ın Afganistan'da ilerleyişi sürerken Taliban güçlerine karşı direnen bir isim dikkatleri üzerine çekti. Afganistan'ın kadım valilerinden biri olan Salima Mazari Taliban'a karşı elinde silahla direnmeye devam ediyor.

Taliban güçleri Afganistan'da ilerlemeye devam ediyor. Afganistan'ın tarihi kentlerinden biri olan Gazne de Taliban'ın kontrolüne geçti. Böylece Afgan hükümet güçlerinin son 7 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Gazne ile 10'a yükseldi. Taliban'ın Afganistan'da ilerlemesi devam ederken Salima Mazari Taliban'a karşı direnen kadın vali olarak biliniyor. Peki Salima Mazari kimdir?

Salima Mazari kimdir?

Salima Mazari Afganistan'daki üç kadın validen biridir.

Mazari, ailesi Afganistan'daki Sovyet savaşından kaçtıktan sonra 1980 yılında İran'da doğdu.

Salima Mazari üniversite eğitimini İran'da tamamladı.

Mazari üniversite yaşantısında Uluslararası Göç Örgütü'nde farklı roller üstlendi.

Mülteci olarak İran'da yaşayan Mazari daha sonra ülkesine döndü.

Mazari, “Mülteci olmanın en acı yanı, aidiyet duygunuzun olmamasıdır. Hiçbir yer ülkeniz gibi değil” dedi.

Afganistan'da Taliban ilerleyişine karşı direnen Salima Mazari 40 yaşındadır.

Salima Mazari Charkint bölge valisidir.

Mazari yaptığı açıklamada "Bazen Charkint'teki ofiste oluyorum ve diğer zamanlarda bir silah alıp savaşa katılmam gerekiyor" dedi.

The Guardian'a konuşan Mazari "Aşırı ideolojilere ve onları bize zorlayan gruplara karşı şimdi savaşmazsak, onları yenme şansımızı kaybederiz. Yoksa, başarılı olacaklar. Gündemlerini kabul etmeleri için toplumun beynini yıkayacaklar” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.