Salih Akkurt kimdir? Salih Akkurt hangi suçlardan aranıyordu? Kırmızı Bültenle aranan Salih Akkurt yurt dışında Arnavutluk'ta ekipler tarafından yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Salih Akkurt'un kim olduğu da bu gelişmeden sonra merak edilmeye başlandı. Salih Akkurt 'dolandırıcılık' ile 'cezaevinden firar' suçları ile 22 yıl hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Arnavutluk'ta güvenlik güçlerinin yaptığı operasyon ile yakalanan Salih Akkurt Türkiye'ye getirildi. Kırmızı Bülekten ile aranan Salih Akkurt'un Türkiye'ye iadesi tamamlandı. Salih Akkurt her yerde aranıyordu ve hakkına Kırmızı Bülten çıkarılmıştı. Interpol-Europol Daire Başkanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Salih Akkurt'un yeri tespit edildi. Akkurt'un Makedonya veya Arnavutluk'ta olabileceği yönünde bilgiler alındı. Yapılan teknik takiibn sonucunda Salih Akkurt Arnavutluk'ta yakalandı

Salih Akkurt kimdir?

Salih Akkurt Kırmızı Bülten ile aranıyordu. Akkurt'un"bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "cezaevinden firar" suçlarından 22 yıl hapis cezası bulunan Salih Akkurt yapılan çalışmalar sonucu Arnavutluk'ta yakalandı ve Türkiye'ye getirildi. Akkurt'un Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten Arnavutluk'a geçerek Pogradec şehrindeki bir otele yerleştiği belirlendi.

İlk ifadesininardından Akkurt İstanbul'a getirildi.

İstanbul Havalimanı'nda polisler tarafından teslim alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen Akkurt, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğüne götürüldü. Akkurt'un yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. .