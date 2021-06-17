Salgın ne zaman bitecek? Korona salgını bitti mi?

Salgın ne zaman bitecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurlu Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile salgının sonunun geldiğini ima etti. Koronavirüs salgını ile zor günler geçiren insanlar da salgın ne zaman bitecek sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Bakan Koca açıklamasında 'Hepimiz sevdiklerimizle aramızdaki mesafeden kurtulacağız.' dedi. Peki korona salgını bitti mi? Korona virüs salgını yazın bitecek mi? İşte Türkiye'de korona salgınının biteceği tarih...

Salgın ne zaman bitecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurlu Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile salgının sonunun geldiğini ima etti. Koronavirüs salgını ile zor günler geçiren insanlar da salgın ne zaman bitecek sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Bakan Koca açıklamasında "Hepimiz sevdiklerimizle aramızdaki mesafeden kurtulacağız." dedi. Peki korona salgını bitti mi? Korona virüs salgını yazın bitecek mi? İşte Türkiye'de korona salgınının biteceği tarih...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Salgın ne zaman bitecek? sorusuna Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı aıklama ile yanıt vermiş oldu. Koca açıklamada tünelin sonunda ışığın göründüğünü bir kez daha belirtti. Aynı zamanda Harvard Üniversitesi'nde Profesör olarak görev alan Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil de Türkiye'de salgının ne zaman biteceğine ilişkin açıkalmalarda bulundu. İşte Türkiye'de korona salgının biteceği tarih...

Salgın ne zaman bitecek?

Bakan Koca salgın ne zaman bitecek sorusuna şu açıklamalar ile yanıt vermiş oldu. İşte Bakan Koca'nın açıklaması: Bu yaz sadece maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olmayacak aynı zamanda salgın haberlerinden kurtulduğumuz son yaz da olacak. Hepimiz sevdiklerimizle aramızdaki mesafeden kurtulacağız.

Hotamışlıgil'dan "salgın ne zaman biter" sorusuna yanıt

Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil CNN TÜRK'te Cüneyt Özdemir ile 5N1K'nın konuğu oldu. Hotamışlıgil "salgın ne zaman biter" sorusuna şöyle yanıt verdi: Tünelin ucundaki ışığı çok parlak görüyorum. En önemli şey çok net olarak aşıları yaygın olarak uygulayan ülkelerde salgın bitiyor. Aşı olmadan salgının bitmesi mümkün değil. Geleceği açıklanan aşılar tamamen gelirse, Türkiye bu yaz salgını tamamen bitirebilir.

Korona salgını bitti mi?

Korona salgını henüz bitmiş değil nacak aşılama hızına bakılırsa nüfusun yüzde 60'ının aşılanmasına sadece birkaç hafta kaldı. İlerleyen günlerde Sağlık Bakanı Koca'dan müjdeli haber gelebelir. Ancak şimdilik tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Maske-mesafe-hijyen kurallarına uymaya devam etmeliyiz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.