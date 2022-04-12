Saldırıya uğrayan yazar Ergün Poyraz kimdir? Ergün Poyraz'ın sağlık durumu nedir?

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından saldırıya uğrayan yazar Ergün Poyraz'ın sağlık durumu birçok kişi tarafından merak edildi. Peki Ergün Poyraz kimdir? Ergün Poyraz'ın son durumu nedir? Ergün Poyraz darp mı edildi? İşte detaylar...

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından saldırıya uğrayan yazar Ergün Poyraz'ın sağlık durumu birçok kişi tarafından merak edildi. Peki Ergün Poyraz kimdir? Ergün Poyraz'ın son durumu nedir? Ergün Poyraz darp mı edildi? İşte detaylar...

ERGÜN POYRAZ KİMDİR?

Ergün Poyraz, 31 Ocak 1963 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1983 yılında Yıldız Üniversitesi İnşaat bölümünü kazanmıştır. Ancak çeşitli sebeplerden dolayı ikinci sınıfta okulu bırakmıştır. Okuldan ayrıldıktan sonra dünya evine giren Poyraz, bir süre hayatına hayvancılık yaparak devam etmiştir. 1993-94 yılında Bilecik'te bir inşaat firmasında idarecilik görevi yapmıştır. Yazarlık serüveni askerlik zamanında başlayan Poyraz, vatani görevini tamamladıktan sonra ilk kitabı Refah'ın Gerçek Yüzü'nü çıkarmıştır. 28 Şubat süresince Vural Savaş tarafından açılan Refah Partisinin kapanma davasında delil olarak kullanılmıştır. 5 Ağustos 2013 yılında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında Ergün Poyraz, 29 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştır.

ERGÜN POYRAZ'IN SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Olay sonrası Acil Sağlık Ekiplerinin müdahalesi ile Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Poyraz'ın durumun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri söz konusu zanlıların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Poyraz, Ergenekon davasında yargılanmış, bir süre cezaevinde kalmıştı. .