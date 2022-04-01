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Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

24 Dakika Önce
2022-04-01 19:23:23
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik, yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlere geçit vermiyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." .

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