Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik, yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlere geçit vermiyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." .