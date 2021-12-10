Salak meyvesini hiç duydunuz mu?

Ülkemize artık daha fazla tropik meyve geliyor. Bu sayede hayatımıza değişik tatlar giriyor. Fakat öyle tropik meyveler var ki onları ne duydunuz ne gördünüz! Gelin bu farklı tropik meyveleri tanıyalım...



Son yıllarda hayatımıza yeni yeni tropik meyveler girdi ve onları artık marketlerde dahi görebiliyoruz. Fakat hala tanışmadığınız birçok tropik meyve mevcut.

Bilinmeyen tropik meyveler

Ake - Ake meyvesi Batı Afrika'ya özgü bir meyvedir. İçerisinde büyük siyah çekirdekler ve yenilebilir kısımlar bulunur.

Rambutan - Rambutan Malay dilinde "tüylü" anlamına gelir. Bir tür kestane olan bu meyvenin dış kabuğunda ince uzun tüyler vardır. Tadı üzüme benzeyen rambutan Güney Asya'ya özgü bir meyvedir.

Jabuticaba - Jabuticaba, dikildikten yirmi sene sonra meyve veren bir ağaçtır. Bu ağacın meyvesine de jabuticaba denir. Jabuticaba Güney Amerika'ya ait ve oranın en bilinen meyvelerindendir. Meyve ağacın doğrudan gövdesinden yetişir.

Kiwano - Kiwano Afrikan boynuzlu salatalık ismiyle de tanınır. Tadı salatalığa ve kabağa benzer. Bol lifli bir meyvedir ve C vitamini içerir. Dış görünüşü balon balığına da benzetilmektedir. Afrika'ya özgü bir meyve olan kiwano kaşıkla tüketilebiliyor.

Durian - Durian Güney Asya'da yetişmektedir. Meyvelerin kralı olarak da tanınan bu meyvenin dışında çıkıntılar vardır. Kokusu çürük soğan gibi kokan bu meyvenin tadı ise çok tatlıdır.

Mangostan - Mangostan, Mangosteen ismiyle de tanınır. Kalın bir kabuğa sahip bu meyvenin içi ise yumuşacıktır. Tadı şeftaliyi anımsatır. Güney Asya'ya özgü bir meyvedir ve orada çok severek tüketilmektedir. Kalın kabuğu kırarak veya bıçakla kesilerek açılmaktadır.

Çerimoya - Bu meyve dünyanın en lezzetli meyvelerinden bir tanesidir. İçi beyaz ve etli olan çerimoya, siyah renkte ve zehirli çekirdeklere sahiptir. Anavatanı Güney Amerika'dır. Ancak Asya'da oldukça sık bulunur.

Cupuaçu - Bu meyve Amazon'da yetişmektedir. Yapısı yağlı ve incedir. Losyon olarak da haricen kullanılmaktadır.

Wood Apple - Hindistan ve Sri Lanka'ya özgü bir meyvedir. Hindular tarafından kutsal görülen bir ağaçta yetişir. Dışı çok sert fakat içi yumuşak ve etlidir.

Salak - Snake fruit ismiyle de anılan salak meyvesi, Java ve Sumatra'da sık görülen bir meyvedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.