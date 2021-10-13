Saksıda marul nasıl yetiştirilir?

Marul salatalarımızın vazgeçilmez yeşilliğidir. Mutfaklarımızdan hiç eksik olmaz. Sürekli elimin altında bulunsun isterseniz balkonda saksıda kolaylıkla yetişir. Peki nasıl? Sizler için için saksıda marul yetiştirmenin püf noktalarını araştırdık...



Balkonunuzda sebze yetiştirmekten, dalından taze taze koparıp yemekten hoşlanıyorsanız, balkonunuz sizin için küçük bir sebze bahçesiyse bir saksıda da marul yetiştirmeyi deneyebilirsiniz. Salataların ana malzemelerinden olan marulu taze haliyle tüketmek için yetiştirirken dikkat etmeniz gerekenleri sizler için araştırdık...

Saksıda nasıl marul yetiştirebilirim?

Saksıda marul yetiştirmek çok kolaydır. Sadece bazı noktalara dikkat etmek, marula uygun şartları sağlamanız gerekmektedir.

Marulu tohumdan yetiştirebileceğiniz gibi daha hızlı ve kesin sonuç almak için fide kullanmayı da tercih edebilirsiniz. Pazardan aldığınız marulun kök kısımlarını da fide gibi değerlendirebilirsiniz. Fide veya tohum alacaksanız mutlaka güvenilir bir yerden almalısınız. Aksi takdirde marulunuz verimsiz olabilir veya büyümeyebilir. Marul yetiştirme girişiminiz in hüsranla sonuçlanmaması için bu noktaya dikkat etmeniz gerekir.

Marul besin değeri yüksek ve torftan zengin toprakları sever. Böyle bir toprakta çok daha sağlıklı ve verimli yetişir. Marul için temin edeceğiniz toprak humustan zengin, asit oranı düşük bir bahçe toprağı olmalıdır. Toprağınızı da yine güvenilir bir yerden temin etmeniz yararınıza olacaktır.

Marul ekeceğiniz saksıyı seçerken çok derin olmayan saksıları tercih etmelisiniz. Çok miktarda marul fidesi veya tohumu ekmeyi planlıyorsanız uzun saksılar seçmelisiniz. Çünkü kısa saksılar marulların büyüyüp birbirlerinin üstünü kapatmasına neden olacaktır. Marulu ekerken aralıklı ekmeye özen göstermelisiniz.

Marul doğrudan güneş ışığı almayı sevmez. Bu yüzden yaz aylarında saksınızı yarı gölge alanlara konumlandırmalısınız. Sonbahar, kış ve ilkbahar aylarında marul yetiştirecekseniz gün ışığı alan ama doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak bir yere saksınızı yerleştirmeniz gerekecektir. Kapalı bir balkon tercih etmeniz marulları rüzgardan koruyacaktır.

Marul çok su seven bir bitkidir. Fakat aşırı sulama hızlıca çürümesine neden olabilir. Marulun toprağı her zaman nemli olmalıdır. Parmağınızı toprağa sokup nemini kontrol etmeli sulama işlemini ona göre ayarlamalısınız. Marulun yapraklarında çürüme görürseniz sulamayı yanlış yapıyor olabilirsiniz. Çürüyen yerleri makas yardımıyla kesmeli ve sulamaya gereken özeni göstermelisiniz.

Böceklenen marul yapraklarınız varsa budamalı ve ilaçlama yapmalısınız. İlaçlamayı doğal yöntemlerle de gerçekleştirebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.