Saksıda ıspanak yetiştirilir mi?

Balkonunuzda, pencere kenarlarında sakdıda kendi sebze ve meyvenizi yetiştirmek hoşunuza gidiyorsa bir de ıspanak yetiştirmeyi denemelisiniz. Vücuda birçok faydası bulunan ıspanağın saksıda nasıl yetiştirileceğini sizler için araştırdık...



Amaranthaceae ailesinden etli ve koyu parlak yeşil, sarımsı yeşil yaprağa sahip, çok sayıda çiçekli tek senelik otsu bir bitki olan ıspanak vücudumuza oldukça faydalı. Evinizde balkonda, pencere kenarında saksılara bir şeyler ekmekten hoşlanıyorsanız ıspanağa da bir şans vermelisiniz. Peki ıspanak saksıda nasıl yetiştirilir?

Ispanak yetiştirmeye karar verdiğinizde önce ön hazırlığı yapmanız gerekiyor. Ispanak tohumu temin etmeli, ıspanağa uygun bir saksı ve ıspanağın verimli bir şekilde yetişeceği toprağı hazırlamalısınız.

Ispanak tohumlarını güvendiğiniz bir yerden temiz etmelisiniz. Ispanak yetiştirmek için otuz beş santimetre genişliğinde, yirmi santimetre derinliğinde bir saksıya ihtiyacınız olacak. Temin ettiğiniz saksının altında fazla suyun akmasını sağlayacak delikler olmasına dikkat edin.

Ispanak toprak konusunda çok seçici bir bitki değildir. Uygun koşullar sağlandığında her tür toprakta kolaylıkla yetişir. Fakat verimli bir sonuç almak için torf bakımından (organik maddeler) zengin bir toprak satın almanız daha iyi olacaktır. 6,5-6,8 pH değerine sahip killi ve kumlu bir toprak da ıspanak için doğru bir toprak tercihi olacaktır.

Saksıyı, tohumu ve toprağı ayarladıysanız ekim kısmına geçebiliriz. Saksının içerisine bir miktar toprağı doldurarak işe başlayın. Toprağı doldururken çok fazla bastırmamaya özen gösterin. Aksi takdirde toprak hava alamaz. Daha sonra tohumları toprağa serpiştirin ve üzerine iki santimetre kalınlığında toprak koyun. Ekim işlemi bu kadar, can suyunu vermeyi sakın unutamayın.

Eğer aceleci davranıyor ve hızlı sonuç almak istiyorsanız tohumları ekmeden önce çimlendirebilirsiniz. Nemli bir bezin içerisinde bekleteceğiniz tohumlar kısa sürede çimlenecektir. Çimlenen tohumları toprağa ekerek daha hızlı sonuç alabilirsiniz.

Ispanak tohumlarını ektikten sonra başarılı bir sonuç için sulama işine dikkat etmelisiniz. Ispanak nemli toprağı sever. Bu yüzden toprağı kurutmamalı, sürekli nemli olacak şekilde sulamalısınız. Toprağın nemli olup olmadığını anlamak için parmağınızı toprağa batırarak kontrol edebilirsiniz. Toprağa soktuğunuz parmağınız nemli bir şekilde çıkıyorsa sulamanıza gerek yoktur. Unutmayın, fazla sulama yaparsanız tohumlarınız çürüyecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.