Sakinleşmek için okunacak dua nedir? Sinirlenince okunacak dua nedir?

Öfkelenmek herkesin yaşadığı doğal bir durumdur. Bazı insanlar çabuk sinirlenirken bazıları daha sabırlıdır. Herhangi bir şekilde, sinirlenen insanlar kendilerini sakinleştirmenin yollarını ararlar. Bu yollardan biri de dua etmektir. Kızgın insanlar sakinleşmek için dua eder. Peki, sakinleşmek için okunması gereken dua nedir? İşte o sorunun cevabı…

İnsanlar birçok nedenden dolayı sinirlenebilirler. Öfkelendiğinde kendimize ve çevremize zarar vermemek, kimsenin kalbini kırmamak dikkat edilmesi gereken noktalardır. Hz. Muhammed (s.a.v.) bazı önerilerde bulundu. İnsanlar sinir ve öfke anlarında sakinleşmek için çeşitli yöntemler kullanırlar. Kullanılan yöntemlerden biri de dua okumaktır. Peki sinirlenince sakinleşmek için hangi dualar okunur? İşte cevap…

Son zamanlarda insanlar çabuk sinirleniyor ve kendileri de dahil olmak üzere çevrelerindeki insanlara zarar verebiliyorlar. Bu incitici durumlardan kaçınmak için, insanlar sinir ve öfke zamanlarında kendilerini kontrol ederek kendilerini sakinleştirmeye çalışmalıdır. İnsanlar sakinleşmek için farklı yöntemler uygular. Bazıları nefes egzersizleri yaparak sakinleşmeye çalışırken, bazıları profesyonel destek alarak kendini kontrol etmeye çalışır. İnanan insanlar ise dua okuyarak sakinleşme yolunu dener. Hz. Muhammet (s.a.v.),sinir anında kimseyi kırıp üzmemek için sakin olmayı ve mümkünde abdest alarak 2 rekat namaz kılınmasını tavsiye eder. Sinirli kişilerin öfkesine ve nefsine yenilmemesi için böyle bir yol denenmesi önerilir. Namaz kılma imkanı bulunmayanlar ise dua okuyarak kendilerini sakinleştirmeyi denemelidir.

Sinirliyken okunacak dua

Sinirliyken sakinleşmek için okunması gereken dua işe söyledir;

Euzu billahi mineşşeytanirracim: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım

“Allahummağfir li zenbi ve'zheb ğayza kalbi ve ecirni mine' şşeytani'rracim”

Duanın anlamı ise, “Allah'ım, günahımı bağışla, kalbimin öfkesini gider, beni kovulmuş şeytandan uzak tut.” Demektir.