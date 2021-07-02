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Sakarya şehir hastanesi ne zaman açılacak? Sakarya şehir hastanesi nerede hangi ilçede olacak?

Sakarya'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'ya şehir hastanesi müjdesini verdi. Erdoğan Sakarya'da bin yataklı bir şehir hastanesi için çalışmalara başlandığını açıkladı. Sakaryalılar da Sakarya Şehir Hastanesi'nin ne zaman açılacağını merak ediyor. Sakarya Şehir Hastanesi için ihale süreci başladı. Peki Sakarya Şehir Hastanesi nerede hangi ilçede olacak? Sakarya Şehir Hastanesi inşaatı nerede başlayacak?

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02.07.2021 16:00:22
Sakarya şehir hastanesi ne zaman açılacak? Sakarya şehir hastanesi nerede hangi ilçede olacak?

Sakarya'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'ya şehir hastanesi müjdesini verdi. Erdoğan Sakarya'da bin yataklı bir şehir hastanesi için çalışmalara başlandığını açıkladı. Sakaryalılar da Sakarya Şehir Hastanesi'nin ne zaman açılacağını merak ediyor. Sakarya Şehir Hastanesi için ihale süreci başladı. Peki Sakarya Şehir Hastanesi nerede hangi ilçede olacak? Sakarya Şehir Hastanesi inşaatı nerede başlayacak?

Sakarya'da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakaryalılara bin yataklı şehir hastanesinin müjdesini verdi. Erdoğan şehir hastanesinin yakında inşaatına başlanacağını duyurdu. Sakaryalılar da Sakarya Şehir Hastanesi'nin ne zaman açılacağını merak ediyor. İşte Sakarya Şehir Hastanesine dair tüm gelişmeler...

Sakarya şehir hastanesi ne zaman açılacak?

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz ve Sözcü Yazarı Çiğdem Toker, bin yataklı şehir hastanesinin ihale edildiğini açıkladı. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1000 yataklı Sakarya Şehir Hastanesinin 27 Mayıs 2021 tarihinde ihale edildiğini söyledi. Cumhurbaşkan Erdoğan da yaptığı açıklamada Sakarya Şehir Hastanesi inşaatına yakın zamanda başlanacağını duyurdu.

Ali İhsan Yavuz'un paylaşımları şu şekilde; “Yapılmasını vadettiğimiz 1.000 yataklı Sakarya Şehir Hastanemiz 27 Mayıs 2021 tarihinde ihale edilmiştir. Yaklaşık maliyeti 1 milyar 628 milyon 465 bin 608 TL olan Hastanemizin ihalesi inceleme süreci geçer geçmez inşaat çalışmaları başlayacaktır. Sakarya'mıza hayırlı olsun!”

Sakarya_şehir_hastanesi

Sakarya şehir hastanesi nerede hangi ilçede olacak?

Sakarya Serdivan, Erenler, Korucuk ve Söğütlü'de bin yataklı şehir hastanesi için çalışamlar yapılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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