Sakarya'dan İstanbul'a giriş yasak mı? Araçla Anadolu'dan (Sakarya-İzmit-Kocaeli) İstanbul'a giriş yasak mı? Yoğun kar yağışları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İstanbul ve çevresinde etkili olan kar yağışının önümüzdeki saatlerde daha da şiddetlenmesi beklendiği açıklandı. Buna göre alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Anadolu'dan İstanbul'a araçlar girişlerin ikinci bir emre kadar durdurulduğu açıklandı.

Sakarya'dan İstanbul'a giriş yasak mı? Araçla Anadolu'dan (Sakarya-İzmit-Kocaeli) İstanbul'a giriş yasak mı? Yoğun kar yağışları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İstanbul ve çevresinde etkili olan kar yağışının önümüzdeki saatlerde daha da şiddetlenmesi beklendiği açıklandı. Buna göre alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Anadolu'dan İstanbul'a araçlar girişlerin ikinci bir emre kadar durdurulduğu açıklandı.

İstanbul ve çevresinde kar yağışları etkisini artırarak devam ediyor. İstanbul'da artan kar yağışları kara yolu ulaşımlarının da aksamasına neden oluyor.

Sakarya'dan İstanbul'a giriş yasak mı?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'a araçla girişlere yönelik yeni karar alındı. Alınan karara göre “Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşım, Sakarya'dan (İzmit ve İstanbul istikametine) itibaren tüm araçlar için durdurulmuştur. Kocaeli'nden ise yalnız ağır taşıt trafiği (İstanbul yönündeki TIR trafiği) durdurulmuştur. Yalova'dan İstanbul ve İzmir istikametindeki ulaşım tüm araçlar için durdurulmuştur" denildi.

Trakya'dan İstanbul'a girişler de durdurulmuştu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan da bir uyarı geldi. Twitter hesabından bir açıklama yapan Yerlikaya, ikinci bir duyuruya kadar trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların kente girişine izin verilmeyeceği bildirildi. .