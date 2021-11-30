Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 1 Aralık Çarşamba (yarın) Sakarya'da okul var mı? Sakarya'da okullar tatil edildi mi? Sakarya'da lodos nedeniyle olumsuz hava şartları devam ediyor. Sakarya'da 30 Kasım günü fırtınalı hava nedeniyle eğitime 1 günlüğüne ara verilmişti. Yer yer devam eden lodoslu hava nedeniyle veliler ve öğrenciler yarın okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Sakarya için yapılan meteorolojik tahminlere göre kentte rüzgarın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Sakarya'da lodos nedeniyle olumsuz hava koşulları devam ediyor. Sakarya'da 30 Kasım günü fırtına nedeniyle eğitime 1 günlüğüne ara verilmişti. Yer yer devam eden lodoslu hava nedeniyle veliler ve öğrenciler yarın okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 1 Aralık Çarşamba (yarın) Sakarya'da okul var mı? Sakarya'da okullar tatil edildi mi? sorusu pek çok kişi tarafından soruluyor. Sakarya için yapılan meteorolojik tahminlere göre kentte rüzgarın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Sakarya'da 29 Kasım'da başlayan fırtınalı hava nedeniyle 30 Kasım Salı günü tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmişti. Öğrenciler ve veliler okulların tatil olması ile rahat bir nefes aldı. Okula gitmeye hazırlanan öğrenciler 1 Aralık Çarşamba günü okullar tatil edilir mi? sorusuna yanıt aramaya başladı. 30 Kasım akşam saatlerinde yer yer rüzgarlı hava etkisini devam ettiriyor. Olumsuz hava koşullarının devam etmesi velileri endişelendiriyor. Veliler ve öğrenciler Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 1 Aralık Çarşamba (yarın) Sakarya'da okul var mı? Sakarya'da okullar tatil edildi mi? sorularını sormaya başladı.

Sakarya'da yarın okullar tatil mi?

Sakarya'da 1 Aralık Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği havaların koşullarına bakılarak karar verilecek. Sakarya'da 1 Aralık günü rüzgarlı havanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

1 Aralık Çarşamba (yarın) Sakarya'da okul var mı?

Sakarya'da okulların tatil edilmesine Sakarya Valiliği karar veriyor. Sakarya'da hava durumu değerlendirilerek okulların tatil edilip edilmeyeceğin karar verilecek. 1 Aralık Çarşamba Sakarya okul tatil mi sorusu ile igli gelişmelere Sakarya Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.

Sakarya Valiliği sosyal medya hesabı

Sakarya'da okullar 1 günlüğüne tatil

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle yüz yüze eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Kaldırım, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, kentte etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, sağanakla beraber bugün de sürmesinin beklendiğini belirtti.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyaran Kaldırım, "Sevgili hemşehrilerim, ilimizde hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları ve lodos nedeniyle, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadesini kullandı.

Vali Kaldırım, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün izinli sayılacağını aktardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.