Sakarya'da tarım arazisinde taş mezar kapağı bulundu

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tarım yapmak için hazineden arsa kiralayan girişimci, bitki temizliği sırasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen taş mezar kapağı buldu. Arazide başka eser olup olmadığına da bakan ekiplerin araştırmaları sürüyor.