DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,1571 ₺

EURO

18,4707 ₺

ALTIN

1.018,95 ₺

BİST

2.655,99 ₺

TIMETURK / GENEL / Sakarya'da tarım arazisinde taş mezar kapağı bulundu

Sakarya'da tarım arazisinde taş mezar kapağı bulundu

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tarım yapmak için hazineden arsa kiralayan girişimci, bitki temizliği sırasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen taş mezar kapağı buldu. Arazide başka eser olup olmadığına da bakan ekiplerin araştırmaları sürüyor.

2 Saat Önce
2022-06-08 11:38:09
Sakarya'da tarım arazisinde taş mezar kapağı bulundu

Bacı Mahallesi'nde hazineden kiraladığı 89 dönümlük arazide tıbbi ve aromatik ile süs bitkisi yetiştirmek isteyen Sakaryalı girişimci Çağatay Karataş, yüzeydeki bitkileri temizlemek için iş makineleriyle çalışmaya başladı.

Bu sırada büyük bir taşa rastlayan Karataş, tarihi olabileceği düşüncesiyle durumu jandarma ve Sakarya Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerce yapılan incelemede, taşın Roma döneminde lahit ya da kaya mezarı kapağı olarak kullanıldığı değerlendirildi.

Arazide başka eser olup olmadığına da bakan ekiplerin araştırmaları sürüyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş