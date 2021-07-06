Sakarya'da feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde taksinin refüje çarpması sonucu Iraklı baba ve kızı öldü, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde taksinin refüje çarpması sonucu Iraklı baba ve kızı öldü, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Sapanca gişeleri mevkisinde Fatih Kılıç (45) idaresindeki 71 T 0337 plakalı hafif ticari taksi, Sapanca kavşağı yol ayrımında refüje çaptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, olay yerinde Irak uyruklu olduğu belirlenen Yasir Abdulraheem Mohmood Al-Zuhaırı (36) ile kızı Rawasee Yasir Abdulraheem Al-Zuhaırı (7) hayatını kaybetti.
Yaralılar sürücü Kılıç ile araçta bulunan Rıyam Omar İbrahim İbrahim (27), Taleeah Saleem Raheeem Asakra (23), Yousıf Hussein Abdulraheem (9), Abdulraheem Mohmood (9) ve Ayat Hussein Abdulraheem (6) sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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