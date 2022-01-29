TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer neden görevden alındı? Sait Erdal Dinçer neden istifa etti? Türkiye'nin son zamanlarda oldukça fazla tartışılan kurumlarından biri olan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı değişti. Uzun süre TÜİK Başkanı olarak görev yapan Sait Erdal Dinçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararıyla görevden alındı. Dinçer'in yerine Dinçer'in yerine Erhan Çetinkaya atandı. Dinçer'in neden istifa ettiği yada neden görevden alındığına dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.

TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer neden görevden alındı? Sait Erdal Dinçer neden istifa etti? Türkiye'nin son zamanlarda oldukça fazla tartışılan kurumlarından biri olan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı değişti. Uzun süre TÜİK Başkanı olarak görev yapan Sait Erdal Dinçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararıyla görevden alındı. Dinçer'in yerine Dinçer'in yerine Erhan Çetinkaya atandı. Dinçer'in neden istifa ettiği yada neden görevden alındığına dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı yerine ise Erhan Çetinkaya atandı. Son zamanlarda Kılıdaroğlu'nun TÜİK'in kapısında bekletilmesiyle tartışmaların odağında olan TÜİK'te görev değişimi yaşandı.

TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer neden görevden alındı?

TÜİK Başkanlığı görevini yürütmek üzere görevlendirilen Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in görevine son verildi, yerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya getirildi. TÜİK Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, Doç. Dr. İbrahim Demir atandı. TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in neden istifa ettiği yada neden görevden alındığına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Kılıçdaroğlu'nu TÜİK binasına almamıştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer, kurumu ziyaret etmek isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu neden kabul etmediğini açıklamıştı. Dinçer, "Kurumu siyasi tartışmaların bir parçası haline getirmek istemedim. Bu kurum siyasetten uzak, tartışmalardan uzak kalıp, ülkenin en kritik verilerini üretmeli. Çok hayati bir iş bu. Görüşmeme nedenimiz budur" demişti.

Erhan Çetinkaya kimdir?

Erhan Çetinkaya 20 Aralık 2019 tarihinde BDDK Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı.

BDDK dışında pek çok görevi de başarıyla yürüten Çetinkaya Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile TÜİK Başkanı oldu.

Erhan Çetinkaya Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Bu mezuniyetten sonra 2004-2005 yılları arasında Cybersoft Enformasyon Teknolojileri'nde analist ve proje mühendisi olarak çalıştı.

2005 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda göreve başlayarak 2012 yılına kadar Denetim ve Risk Yönetimi dairelerinde banka denetimi ve bankacılık mevzuatı konularında çalışan Erhan Çetinkaya, daha sonra ABD'de Duke Üniversitesi The Fuqua School of Business'tan MBA (İşletme Yüksek Lisansı) diplomasını alarak 2014 yılında tekrar BDDK'daki görevine döndü.

2015 yılında Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak görevlendirildi. Eylül 2017'den Aralık 2019'a kadar Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren Erhan Çetinkay 20 Aralık 2019 tarihinde BDDK Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı.

Sait Erdal Dinçer kimdir?

Sait Erdal Dinçer1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Sait Erdal Dinçer İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin İşletme Mühendisliği Bölümünde ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstatistik Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yöneylem Araştırması üzerine Doktorasını almıştır.

Dinçer 1992 yılında Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümünde araştırma görevlisi olarak başladığı görevine 2019 yılından beri Profesör olarak devam etmektedir. Kendisinin uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış 26 adet bilimsel makalesi, uluslararası yayınevleri tarafından basılmış 12 adet kitap ve kitap bölümü ile uluslararası sempozyumda sunularak basılmış 7 adet bildirisi bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik ve editörlük görevlerini yürütmüştür. Sayın Dinçer Doktora ve Yüksek Lisans düzeyinde pek çok bilimsel tezin yönetimini gerçekleştirmiştir.

Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer 2 Mart 2021 tarihli ve 31411 sayılı resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı olarak atanmıştır. .