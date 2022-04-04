Sahurda ezan okunurken su içilir mi, yemek yenir mi? Sahurda ezan bitene kadar yemek yiyip su içilir mi? Ezan okunurken ağızdaki son yudum su içilir mi? Ramazan ayında milyonlarca Müslüman İslam'ın 5 şartından biri olan 'oruç tutmak' ibadetini yerine getirmek için sahura kalkıyor. Bazen sahura vaktinde kalkamayanlar yemek yerken ve su içerken ezana yakalanıyor. Sahur vaktinde ezan okunurken ağzındaki son lokmayı bitirenler oruçlarının geçerli olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki imsak vaktinde ezan okunurken ağzındaki son yudum suyu içenin orucu kabul olur mu?

Sahurda ezan okunurken su içilir mi, yemek yenir mi? Sahurda ezan bitene kadar yemek yiyip su içilir mi? Ezan okunurken ağızdaki son yudum su içilir mi? Ramazan ayında milyonlarca Müslüman İslam'ın 5 şartından biri olan "oruç tutmak" ibadetini yerine getirmek için sahura kalkıyor. Bazen sahura vaktinde kalkamayanlar yemek yerken ve su içerken ezana yakalanıyor. Sahur vaktinde ezan okunurken ağzındaki son lokmayı bitirenler oruçlarının geçerli olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki imsak vaktinde ezan okunurken ağzındaki son yudum suyu içenin orucu kabul olur mu?

Ramazan ayı 2022 yılında Nisan'a denk geliyor. Nisan ayında yeryüzünde milyonlarca Müslüman orucunu tutmak için sahura kalkacak. Ülkemizde de Müslümanlar oruç ibadetini yerine getirebilmek için sahura kalkıp iftar vaktini beklemeye başladı. Sahura klakılan bazı günlerde vaktin iyi hesaplanamaması nedeniyle, bazen de unutularak yemek yemeye devam edildiği anda imsak ezanı okunuyor. Bu durumda vatandaşların ne yapacağı merak ediliyor.

Sahurda ezan okunurken su içilir mi, yemek yenir mi?

Ramazan ayında sahura kalkan vatandaşlar bazen yemek yerken ve su içerken ezana yakalanıyor. Ezanın okunmasıyla ne yapacağını bilemeyen vatandaşlar oruçlarının geçerli olup olmayacağını araştırıyor. İmsak ezanı oruca başlama vakti olarak kabul edilir. Ezan okunurken kasıtlı olarak yemeye ve içmeye devam edilmesi oruca zarar verir.

Sahurda ezan bitene kadar yemek yiyip su içilir mi?

Sahurda ezan bitene kadar su içilmez. Aynı şekşilde yemek de yenemez. Sahur vakti girdiği anda orucu bozacak işlerden uzak durulmalıdır.

Ezan okunurken ağızdaki son yudum su içilir mi?

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur."

Ramazan gecelerinde eşlerin cinsel ilişkide bulunması caiz midir?

Oruç, imsak (fecr-i sâdık) vaktinden güneşin batımına kadarki süre içinde yeme, içme ve cinsel ilişkiden, ibadet niyetiyle uzak durmaktır. Yani oruç gündüz tutulur. Ramazan geceleri için yeme, içme ve cinsel ilişki yasağı söz konusu değildir. Dolayısıyla iftar ile imsak arasında yemek, içmek ve eşlerin cinsel ilişkide bulunmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır: “Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı.” (Bakara, 2/187).

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