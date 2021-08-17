Sahraa Karimi kimdir? Sahraa Karimi kaç yaşında? Taliban'ın Afganistan'ı yeniden ele geçirmesinden sonra sosyal medyadan yardım çağrısı yapan Ünlü Afgan sinemacı Sahraa Karimi'nin durumu merak ediliyordu. Karimi paylaşımımda 'Bizi öldürmeye geliyorlar' diyerek yardım istemişti. Sahraa Karimi'nin Afganistan dışına çıktığı öğrenildi. Karimi son paylaşımında 'Sağ ve güvendeyim' diyerek Türkiye ve Türk Büyükelçiliği'ne, Ukrayna Devleti ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na ve Slovakya'ya teşekkür etti. Peki kadın yönetmen Sahraa Karimi kimdir?

Sahraa Karimi kimdir? Sahraa Karimi kaç yaşında? Taliban'ın Afganistan'ı yeniden ele geçirmesinden sonra sosyal medyadan yardım çağrısı yapan Ünlü Afgan sinemacı Sahraa Karimi'nin durumu merak ediliyordu. Karimi paylaşımımda "Bizi öldürmeye geliyorlar" diyerek yardım istemişti. Sahraa Karimi'nin Afganistan dışına çıktığı öğrenildi. Karimi son paylaşımında "Sağ ve güvendeyim" diyerek Türkiye ve Türk Büyükelçiliği'ne, Ukrayna Devleti ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na ve Slovakya'ya teşekkür etti. Peki kadın yönetmen Sahraa Karimi kimdir?

Ünlü Afgan sinemacı Sahraa Karimi, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e grmesinden sonra sosyal medyadan "Bizi öldürmeye geliyorlar" diyerek yardım çağrısında bulundu. Sahraa Karimi'nin daha sonra Kabil'den çıktığı be güvenli bir bölgeye gittiği öğrenildi. Karimi, Twitter'dan "Sağ ve güvendeyim" paylaşımı yaparken, kurtulması için acil şekilde devreye giren Türkiye ve Türk Büyükelçiliği'ne, Ukrayna Devleti ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na ve Slovakya'ya teşekkür etti.

Sahraa Karimi kimdir?

Sahraa Karimi 1985 yılında dünyaya geldi.

İran'ın başkenti Tahran'da büyüyen Sahraa Karimi Afgan film yönetmenidir.

Sahraa Karimi Afgan Film Organizasyonu'nun (Afgan Filmi) ilk kadın başkanıdır. Afganistan'da sinema ve film yapımında doktorası olan ilk ve tek kadındır.

Sahraa Karimi Çekya ve Slovakya'da eğitim gördü ve yaşadığı ve çalıştığı Afganistan'a 2012'de geri döndü.

Doktora derecesini Bratislava Film ve Televizyon Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Akademisi'nden Sinema (Kurgu Film Yönetmenliği ve Senaryo Yazarlığı) alanında aldı.

Bratislava'daki Sahne Sanatları Akademisi'nde geçirdiği süre boyunca yaptığı bir belgesel olan Light Breeze, En İyi Kısa Kurmaca Film dalında Sun in a Net Awards (Slovakya'daki en yüksek film ödülleri) kazandı.

Afganistan'a döndüğünde, bağımsız Afgan film yapımcılarını tanıtmak için Kapila Multimedya Evi'nin açılmasına yardım etti. 2019'da Afgan Film hükümetinin ilk kadın başkanı oldu. İşe başvuran tek kadındı ve hepsi erkek dört kişiyle rekabet ediyordu.

İlk profesyonel çalışması 2006'da Dakka Uluslararası Film Festivali'nde gösterilen Rüyayı Aramak adlı bir belgeseldi.

Diğer önemli çalışmaları arasında Slovakya'daki Akademi ödülleri ve Slovakya'daki Akademi ödülleri de dahil olmak üzere büyük film festivallerinde yaklaşık 20 ödül kazanan Direksiyonun Arkasındaki Afgan Kadınlar yer alıyor. 13. Dakka Uluslararası Film Festivali'nde en iyi belgesel film. 2019'da Venedik Film Festivali'nde prömiyeri yapılan ve Orizzonti/ Horizon Ödülü'ne (En İyi Film Ödülü) aday gösterilen Hava, Maryam, Ayesha filmini yönetti.

Çalışmaları:

Hava, Maryam, Ayesha (2019)

Parlika (2016)

Afghan Women Behind the Wheel (2009)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.