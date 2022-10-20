Sahra Altı Afrika ülkeleri hangisi? Sahra Altı Afrika nerede?

Küresel ısınma, su kaynaklarının azalması ve kıtlık nedeniyle önümüzdeki yıllarda yaşam dünyada daha da zor olacak. Sahra Altı Afrika'nın büyük bir kısmının nüfus artışına bağlı olarak yaşanan sorunlar nedeniyle de 2050'de insani açıdan 'sürdürülebilir' olmayacağı belirtildi. Açıklanan rapor 27 Afrika ülkesini kapsıyor.

Avustralya merkezli düşünce kuruluşu Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP) tarafından yayımlanan Ekolojik Tehdit Raporu'na göre Sahra Altı Afrika için önümüzdeki yıllar yaşam oldukça zorlaşacak. Raporda Sahra Altı Afrika'nın büyük bir kısmı insani açıdan "sürdürülebilir" olmayacağı vurulandı. Sahra Altı Afrika'da 27 ülkenin ekolojik açıdan tehdit altında olduğu belirtilirken nüfusun da 2050'ye kadar yüzde 95 artacağına işaret edildi.

Sahra Altı Afrika ülkeleri hangisi?

Raporda Sahra Altı Afrika'nın su ve gıda açısından en riskli bölge olacağına dikkat çekildi. Sahra Altı Afrika ülkeleri Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo, Somali, Güney Sudan ve Uganda olarak sıralandı. İşte Sahra Altı Afrika ülkeleri;

Angola

Benin

Botsvana

Burkina Faso

Burundi

Cibuti

Çad Cumhuriyeti

Ekvator Ginesi

Eritre

Etiyopya

Fildişi Sahili

Gabon

Gambiya

Gana

Gine

Gine Bissau

Güney Afrika

Güney Sudan

Kabo Verde

Kamerun

Kenya

Komorlar Birliği

Kongo Cumhuriyeti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Lesotho

Liberya

Madagaskar

Malavi

Mali

Moritanya

Morityus

Mozambik

Namibya

Nijer

Nijerya Federal Cumhuriyeti

Orta Afrika Cumhuriyeti

Ruanda

Sao Tome ve Principe

Senegal

Seyşeller

Sierra Leone

Somali

Sudan

Esvatini Krallığı

Tanzanya

Togo

Uganda

Zambiya

Zimbabve

Sahra Altı Afrika nerede?

Sahra Altı Afrika coğrafî olarak Sahra Çölü'nün güneyinde yer alan bölgeyi; siyasi olarak, aynı bölgedeki Sudan harici ülkelerin tamamını ifade eder. Bölge Afrika'nın Arap Devletleri'n bulunduğu Kuzey Afrika dışında kalan bölgesidir. Somali, Cibuti, Komorlar ve Moritanya hem Arap Devleti hem de Sahra Altı Devletler'dendir.

Bölge siyahi nüfusu nedeni ile Kara Afrika olarak da adlandırılır.