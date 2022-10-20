Sahra Altı Afrika ülkeleri hangisi? Sahra Altı Afrika nerede?
Küresel ısınma, su kaynaklarının azalması ve kıtlık nedeniyle önümüzdeki yıllarda yaşam dünyada daha da zor olacak. Sahra Altı Afrika'nın büyük bir kısmının nüfus artışına bağlı olarak yaşanan sorunlar nedeniyle de 2050'de insani açıdan 'sürdürülebilir' olmayacağı belirtildi. Açıklanan rapor 27 Afrika ülkesini kapsıyor.
2022-10-20 14:59:34
Avustralya merkezli düşünce kuruluşu Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP) tarafından yayımlanan Ekolojik Tehdit Raporu'na göre Sahra Altı Afrika için önümüzdeki yıllar yaşam oldukça zorlaşacak. Raporda Sahra Altı Afrika'nın büyük bir kısmı insani açıdan "sürdürülebilir" olmayacağı vurulandı. Sahra Altı Afrika'da 27 ülkenin ekolojik açıdan tehdit altında olduğu belirtilirken nüfusun da 2050'ye kadar yüzde 95 artacağına işaret edildi.
Sahra Altı Afrika ülkeleri hangisi?
Raporda Sahra Altı Afrika'nın su ve gıda açısından en riskli bölge olacağına dikkat çekildi. Sahra Altı Afrika ülkeleri Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo, Somali, Güney Sudan ve Uganda olarak sıralandı. İşte Sahra Altı Afrika ülkeleri;
Angola
Benin
Botsvana
Burkina Faso
Burundi
Cibuti
Çad Cumhuriyeti
Ekvator Ginesi
Eritre
Etiyopya
Fildişi Sahili
Gabon
Gambiya
Gana
Gine
Gine Bissau
Güney Afrika
Güney Sudan
Kabo Verde
Kamerun
Kenya
Komorlar Birliği
Kongo Cumhuriyeti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Lesotho
Liberya
Madagaskar
Malavi
Mali
Moritanya
Morityus
Mozambik
Namibya
Nijer
Nijerya Federal Cumhuriyeti
Orta Afrika Cumhuriyeti
Ruanda
Sao Tome ve Principe
Senegal
Seyşeller
Sierra Leone
Somali
Sudan
Esvatini Krallığı
Tanzanya
Togo
Uganda
Zambiya
Zimbabve
Sahra Altı Afrika nerede?
Sahra Altı Afrika coğrafî olarak Sahra Çölü'nün güneyinde yer alan bölgeyi; siyasi olarak, aynı bölgedeki Sudan harici ülkelerin tamamını ifade eder. Bölge Afrika'nın Arap Devletleri'n bulunduğu Kuzey Afrika dışında kalan bölgesidir. Somali, Cibuti, Komorlar ve Moritanya hem Arap Devleti hem de Sahra Altı Devletler'dendir.
Bölge siyahi nüfusu nedeni ile Kara Afrika olarak da adlandırılır.
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