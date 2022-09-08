Sahnenin çökmesi sonrası Tarkan'dan ilk açıklama

Şarkıcı Tarkan yarın Kordonboyu’nda vereceği konser alanındaki dev çelik platformun çökmesi sonrası açıklamada bulundu.

Şarkıcı Tarkan, İzmir'in işgalden kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla yarın Kordonboyu'nda vereceği konser alanındaki dev çelik platformun çökmesi sonrası “Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız” dedi.