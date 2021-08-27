Şahin Şerifoğulları kimdir? Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları nereli, hangi partiden?

Şahin Şerifoğulları kimdir? Şahin Şerifoğulları nereli? Elazığ Belediye Başkanı hangi partiden? 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Elazığ Belediye Başkanı olarak seçilen Şahin Şerifoğulları'nın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Elazığ'da dünyaya gelen Şahin Şerifoğulları 24 Haziran 2018 seçimlerinde AK Parti'den Elazığ 5. Sıra milletvekili adayı gösterildi. Ardından Şahin Şerifoğulları 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Elazığ Belediye Başkanı seçildi. İşte Şahin Şerifoğulları'nın hayatı ve biyografisi...

Şahin Şerifoğulları kimdir? Şahin Şerifoğulları nereli? Elazığ Belediye Başkanı hangi partiden? 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Elazığ Belediye Başkanı olarak seçilen Şahin Şerifoğulları'nın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Elazığ'da dünyaya gelen Şahin Şerifoğulları 24 Haziran 2018 seçimlerinde AK Parti'den Elazığ 5. Sıra milletvekili adayı gösterildi. Ardından Şahin Şerifoğulları 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Elazığ Belediye Başkanı seçildi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın hayatı ve biyografisi son zamanlarda internette oldukça sık araştırılıyor. Elazığlılar tarafından sevilen isim olan Şahin Şerifoğulları'nın hayatı ve biyografisi haberimizde...

Şahin Şerifoğulları kimdir?

Şahin Şerifoğulları 1980 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. Aslen Elazığlı olan Şahin Şerifoğulları Türk siyasetçidir. Şahin Şerifoğulları 2019 yerel seçimlerinde iElâzığ belediye başkanı seçilmiştir.

Şahin Şerifoğulları ilk ve ortaöğrenimini doğduğu Elâzığ'da tamamladı. Ardından Elâzığ İmam Hatip Lisesin'e giden Şahin Şerifoğulları liseden mezun olduktan sonra Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü kazandı. Bu bölümü de bitiren Şerifoğulları, sonrasında Ahmet Yesevi Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünde yüksek lisans yaptı.

Ardından kısa süre öğretmenlik görevini yapan Şahin Şerifoğulları bu görevi bırakıp BOTAŞ Genel Müdürlüğünde uzmanlık makamında 3 sene boyunca görev yaptı.

Akaryakıt, inşaat ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren aile şirketinde yöneticilik yaptı. 2010 yılında Elâzığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanı oldu ve 2018 senesine kadar burada görev aldı.

Elâzığ'da başarılı bir spor hayatı geçiren Şahin Şerifoğulları, dönemin TFF başkanının daveti ile federasyona bağlı birçok kurul ve komisyon yönetimine seçildi.

Daha sonra çeşitli sivil toplum kuruluşlarında etkin görev alan Şerifoğulları, 2018 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden Elâzığ ili 5. sıra milletvekili adayı gösterildi.

Şahin Şerifoğulları 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den Elâzığ Belediyesi başkan adayı oldu. Seçimde %40.38 oranında oy alan Şahin Şerifoğulları Elazığ'ın Belediye Başkanı oldu.

Şahin Şerifoğulları evlidir ve 3 çocuğu bulunmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.