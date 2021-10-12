Şahin Kırbıyık kimdir? Tarsus İdman Yurdu Başkanı Şahin Kırbıyık nereli, kaç yaşında?

Şahin Kırbıyık kimdir? TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, ligin 6. haftasında sahasında Uşakspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu beraberlik sonrası Tarsus İdman Yurdu Başkanı Şahin Kırbıyık yaptığı açıklamada 'Verdiğim onca paraya inek alsaydım, memleketime sütünü bedava dağıtsaydım memleketim ihya olurdu. Eşek alsaydım kargo kurardım!' dedi. Yaptığı açıklamaların arından Tarsus İdman Yurdu Başkanı Şahin Kırbıyık'ın kim olduğu spor severler tarafından internette araştırılmaya başlandı. Peki Şahin Kırbıyık nereli, kaç yaşında?

Şahin Kırbıyık kimdir? TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, ligin 6. haftasında sahasında Uşakspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu beraberlik sonrası Tarsus İdman Yurdu Başkanı Şahin Kırbıyık yaptığı açıklamada "Verdiğim onca paraya inek alsaydım, memleketime sütünü bedava dağıtsaydım memleketim ihya olurdu. Eşek alsaydım kargo kurardım!" dedi. Yaptığı açıklamaların arından Tarsus İdman Yurdu Başkanı Şahin Kırbıyık'ın kim olduğu spor severler tarafından internette araştırılmaya başlandı. Peki Şahin Kırbıyık nereli, kaç yaşında?

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu ligin 6. hafta mücadelesinde kendi sahasında Uşakspor'u ağırladı. Maç 1- berabere bitince Tarsus İdman Yurdu başkanı oldukça sinirlendi Akdeniz temsilcisi Tarsus İdman Yurdu Başkanı Şahin Kırbıyık yaptığı açıklamada "Verdiğim onca paraya inek alsaydım" diyen Kırbıyık, "Memleketime sütünü bedava dağıtsaydım memleketim ihya olurdu. Eşek alsaydım kargo kurardım! Yedikleri, içtikleri haram olsun. Eşek değil, inek değil. Bilin bakalım bu ne!" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar spor gündeminde en üst sıralarda yer aldı.

Şahin Kırbıyık kimdir?

Şahin Kırbıyık 1967 yılında dünyaya geldi. Şahin Kırbıyık başarılı bir iş insanıdır. Şahin Kırbıyık aynı zamanda Tarsus İdman Yurdu Başkanıdır.

Şahin Kırbıyık aynı zamand Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Çalışma hayatına barmenlik yaparak başlamıştır.

Dedesinin geçmiş te şekercilik yaptığını, Lokum, cezerye ve bandırma gibi yöreye ait olan tatlıların imalatı ile ilgili çalıştığını dile getirmiştir.

İlerleyen süreçte babası 1970'li Kırbıyıklar Yem Fabrikası'nı açmış, Şahin Kırbıyık'da esnaflık ve ticareti o dönemlerde öğrenmiştir.

Soyadının Oğuz boyları'na uzandığını, kendilerinin Karakeçili Yörüklerinden olduğunu ve yörüklüğü ile her zaman gurur duyduğunu aktarmıştır.

Askere gidip geldikten sonra oturduğu mahallede market ve zaruri tüketim ürünleri satan bir bakkal açmıştır. Daha sonra annesinin 10 dönümlük bir arsasının satıldığını ve Mersin Limanı A Kapısı karşısına Adonis isminde bir deri mağazası açmış ve iş hayatına devam etmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.