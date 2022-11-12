Ünlü şarkıcı Berdan Mardini ile ilgili ortaya atılan iddialar oldukça fazla konuşuldu. Berdan Mardini'nin amcası Şahin Kardemir ünlü şarkıcı hakkında flaş iddialarda bulundu. Şahin Kardemir kendisinin öldürülmek istendiğini belirtti. Peki Şahin Karademir kimdir? Berdan Mardini'nin amcası kim?

Şahin Karademir kimdir? Berdan Mardini'nin amcası kim? BEdan Mardini ilşe ilgili ortaya atılan iddialar korkunç. Berdan Mardini'nin öz amcası yaptığı açıklamalar ile herkesi şaşırttı. Baran Mardini tarafından dolandırıldğını ve bu konu hakkında dava açtığını anlatan amcası yaşanan olayların ardından kendisine haciz geldiğini dile getirdi.

Şahin Karademir kimdir?

Şahin Karademir ünlü şarkıcı Berdan Mardini'nin öz amcasıdır.

Karademir magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamalara imza attı.

Karademir iddiasına göre Berdan Mardini'nin kendisinin dolandırdığını belirtti.

Berdan Mardini tarafndan öldürülmek isendiği iddiasını da yineleyen Şahin Karademir kendisine haviz geldiğini aöıkladı.

Ailesi ile birlikte kalabalık bir grup tarafından darp edilen Şahin Karademir yeğeni Berdan Mardini hakkında suç duyurusunda bulundu. Berdan Mardini ise gündemdeki iddialara ilişkin henıüz yanıt vermedi.

Berdan Mardini'nin amcası kim?

Berdan Mardini'nin amcası Şahin Karademir yeğeni hakkındaki iddialar ile gündeme geldi.

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