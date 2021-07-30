Şahin Akdemir kimdir? Şahin Akdemir neden hayatını kaybetti? Marmaris’te çıkan orman yangınında Şahin Akdemir itfaiye ekiplerine yangını söndürmek için yardım ederken hayatını kaybetti. Şahin Akdemir'in hayatını kaybetmesi herkesi yasa boğdu. Acı haberi alan insanlar Şahin Akdemir'in kim olduğunu ve neden öldüğünü araştırmaya başladı. Şahin Akdemir Marmaris'teki yangına kahramanca destek veren 25 yaşındaki bir gençti. Şahin Akdemir dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Şahin Akdemir kimdir? Şahin Akdemir neden hayatını kaybetti? Marmaris'te çıkan orman yangınında Şahin Akdemir itfaiye ekiplerine yangını söndürmek için yardım ederken hayatını kaybetti. Şahin Akdemir'in hayatını kaybetmesi herkesi yasa boğdu. Acı haberi alan insanlar Şahin Akdemir'in kim olduğunu ve neden öldüğünü araştırmaya başladı. Şahin Akdemir Marmaris'teki yangına kahramanca destek veren 25 yaşındaki bir gençti. Şahin Akdemir dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Türkiye'nin dört b ir yanında çıkan orman yangınları hepimizin içini yakıyor. Son olarak Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan ve yerleşim alanlarını tehdit eden orman yangınına ekipler ve vatandaşlar müdahale etmişti. Yangın kontrol altına alınırken üzücü bir haber herkesi yasa boğdu. Yangında itfaiye ekiplerine destek olan 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Şahin Akdemir kimdir?

Şahin Akdemir 25 yaşında ve Muğla'nın Ortacaca ilçesinde yaşıyordu.

Şahin Akdemir Marmaris'te çıkan orman yangınına kahramanca müdahele ederken hayatını kaybetti.

Şahin Akdemir aslen Köyceğizlidir.

Şahin Akdemir'in, Marmaris'te turizm sektöründe çalıştığı öğrenildi.

Marmaris'te çıkan büyük orman yangını sonası yangına müdahale etmek için motosikleti ile bölgeye giden Şahin Akdemir yangının söndürülmesine destek verdi.

Şahin Akdemir dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. ŞAhin Akdemir'in daha önce de bölgede çıkan yangınların söndürülmesine destek verdiği öğrenildi.

Şahin Akdemir neden hayatını kaybetti?

25 yaşındaki Şahin Akdemir Marmaris'te çıkan yangını söndürmek için yadım ederken dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

"Allah hayırlarımızı kabul eylesin" paylaşımı

Şahin Akdemir yangına yardım ederken sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Şahin Akdemir, “Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin” dediği duyuluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.