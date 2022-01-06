Sahibinden 'kelepir satılık ev' 1.450.000 TL 'Oturulamayacak durumdadır'

İstanbul Beykoz'da bir ev için verilen ilan görenleri şaşırttı. Spıtnik'te yer alan habere göre 'fırsat' olarak verilen ilanda evin oturulamayacak durumda olduğu da belirtiliyor. Ev için istenen miktar ise 1 milyon 450 bin lira. Duvarları yıkık, harabe görünümde olan ev için 'Duvarları yıkık, pencereleri de kırık halde olan evin ilanında 'Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden proje tadilat onayı alarak evi yenileyebilirsiniz' yazdığı görüldü.

İstanbul Beykoz'da bir ev için verilen ilan görenleri şaşırttı. Spıtnik'te yer alan habere göre "fırsat" olarak verilen ilanda evin oturulamayacak durumda olduğu da belirtiliyor. Ev için istenen miktar ise 1 milyon 450 bin lira. Duvarları yıkık, harabe görünümde olan ev için "Duvarları yıkık, pencereleri de kırık halde olan evin ilanında "Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden proje tadilat onayı alarak evi yenileyebilirsiniz" yazdığı görüldü.

Sahibinden. com'da her gün biribirinden şarşırtıcı ilanlar karşımıza çıkmaya devam ediyor.

İstanbul Beykoz'da 135 metrekare büyüklüğünde ve "fırsat" olarak tanımlanan müstakil ev için 1.450.000 TL satılık ilanı verildi. Harabe görüntüde olan evin duvarlarının yıkık olduğu görülüyor. Duvarları yıkık, pencereleri de kırık halde olan evin ilanında "Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden proje tadilat onayı alarak evi yenileyebilirsiniz" yazdığı görüldü.

Sahibinden kelepir 1.450.000 TL oturulamayacak durumda ev ilanı

İstanbul'un Beykoz ilçesinde Anadolufeneri'nde 'oturulamayacak durumdadır ve ciddi bir tadilat ihtiyacı vardır' notuyla metruk haldeki bir müstakil ev için 1.450.000 TL' lik bir ilan verildi.

Sahibinden.com sitesinde yer alan ilanda "Tapuda 'Bahçeli Kargir Ev' yazmaktadır" ifadesinin yer aldığı ilanda "tarla veya arazi vasfında değildir ve dolayısıyla ev yapmakla ilgili Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden proje tadilat onayı alarak evi yenileyebilirsiniz" denildiği görüldü.

Sahibinden nedir?

sahibinden.com, gayrimenkul, vasıta, alışveriş ürünleri ve hizmetler gibi birçok kategoride ilan ve e-ticaret işlemlerinin yapıldığı online bir platformdur. Üyelik ve ilan listelemek ücretsizdir.

1990'lı yılların sonlarında Türkiye'deki İnternet girişimciliği henüz gelişmeye başlarken ilanlar geleneksel medyada özellikle de günlük gazeteler gibi mecralarda yayınlanıyordu. Bu dönemde sahibinden.com'un kurucusu ve Aksoy Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taner Aksoy 29 Mart 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., 1999 yılında İnternet üzerinden satıcılara görsel unsurlar da içeren detaylı ilan verme olanağı sağlayan, diğer yandan alıcılar için ilanların kolay aranmasını sağlayan bir site fikrini oluşturdu. Sonuç olarak sahibinden.com, 2000 yılında 2.700 ilanla yayın hayatına başladı.

Aralık 2010 itibarıyla, vasıta, cep telefonu, gayrimenkul ve ayakkabı gibi birçok farklı kategoriden oluşan ilan ağında 2.000.000 ilan bulunmaktadır. 2009 yılında Türkiye'deki 5 bölge müdürlüğü olan Ankara, İzmir, Antalya, Trabzon ve Adana'daki ofisleri açılmıştır. Merkezi İstanbul'da bulunmaktadır. sahibinden.com hâlen Aksoy Group bünyesindedir.

sahibinden.com 2009 Altın Örümcek Web Ödülleri'nde “En İyi E-ticaret” ve “En İyi Seri İlan” kategorilerinde ödüle layık görülmüştür. 2010'da, Deloitte Fest500 sıralamasında, 5 yılda %2394'lük büyümesiyle Türkiye'nin en hızlı büyüyen 3. teknoloji şirketi olarak gösterilmiştir.

Ipsos KMG tarafından yapılan 2010 yılının Dijital Lovemarkları Araştırması'na göre sahibinden.com, Türkiye'de en çok sevilen otomotiv sitesi, en çok sevilen emlak sitesi, ve en çok sevilen ikinci el ürün sitesi olarak belirlendi.[3][4] 2009 yılında Türkiye'de BRNDTRX tarafından yapılan bir araştırmaya göre sahibinden.com, en çok beğenilen gayrimenkul sitesi, en çok güven uyandıran gayrimenkul sitesi ve ilk akla gelen gayrimenkul sitesidir.[kaynak belirtilmeli] Crenvo araştırmasına göre ise, 2009 yılında Türkiye'de, kullanıcıların %52'si seri ilanlar sitesi olarak sahibinden.com'u tercih ettiğini belirtti. sahibinden.com 2009 yılında “En İyi e-Ticaret Sitesi" ve "En İyi Seri İlan Sitesi" seçilerek Altın Örümcek ödüllerini de kazandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.