Sahibinden'e neden soruşturma açıldı? Rekabet Kurumu sahibinden.com'a niye soruşturma açtı? Her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği e-ticaret ve ilan sitesi Sahibinden ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde konut ve otomobil fiyatlarının online ilan sitelerinde fiyat artışlarının takibe alındığı açıklanmıştı. Son yaşanan gelişmeye göre Rekabet Kurumu Sahibinden sitesine soruşturma başlattı. Peki soruşturma neden ve hangi amaçla açıldı?

Sahibinden'e neden soruşturma açıldı? Rekabet Kurumu sahibinden.com'a niye soruşturma açtı? Her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği e-ticaret ve ilan sitesi Sahibinden ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde konut ve otomobil fiyatlarının online ilan sitelerinde fiyat artışlarının takibe alındığı açıklanmıştı. Son yaşanan gelişmeye göre Rekabet Kurumu Sahibinden sitesine soruşturma başlattı. Peki soruşturma neden ve hangi amaçla açıldı?

Geçtiğimiz aylarda konut sektörüne dair uygun kredi açıklaması yapılmıştı. Açıklamanın ardından bazı fırsatçılar bir günde satılık ev fiyatlarıa yüzde 20'ye kadar çıkan fiyat artışları yaptı. Yaşanan gelişmeye vatandaşlardan büyük tepki gelirken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de konuya dair açıklamada bulunmuştu. Nebati "Konut fiyatını paket açıkladıktan sonra artıranların hepsi tek tek tespit edildi. Bizi aldatmalarına izin vermeyeceğiz" demişti. Bu gelişmelerden sonra gelen bir soruşturma haberi herkesi şaşırttı. Rekabet Kurumu tarafından Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açıldı.

Sahibinden'e neden soruşturma açıldı?

Soruşturma kararında şunlar belirtildi: "Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ'nin emlak ve vasıta satış/kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası ile 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı."

Rekabet Kurumu sahibinden.com'a niye soruşturma açtı?

"Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30.06.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-29/469-M sayı ile karar verdi."

Sahibinden.com hakkında

sahibinden.com, gayrimenkul, vasıta, alışveriş ürünleri ve hizmetler gibi birçok kategoride ilan ve e-ticaret işlemlerinin yapıldığı online bir platformdur. Üyelik olmak ve her kategoride yılda bir ilan paylaşmak ücretsizdir. Bir sonraki ilanı aynı kategoride ve aynı yılda koymak için ücret vermek gerekmektedir.

1990'lı yılların sonlarında Türkiye'deki İnternet girişimciliği henüz gelişmeye başlarken ilanlar geleneksel medyada özellikle de günlük gazeteler gibi mecralarda yayınlanıyordu. Bu dönemde sahibinden.com'un kurucusu ve Aksoy Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taner Aksoy 29 Mart 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., 1999 yılında İnternet üzerinden satıcılara görsel unsurlar da içeren detaylı ilan verme olanağı sağlayan, diğer yandan alıcılar için ilanların kolay aranmasını sağlayan bir site fikrini oluşturdu. Sonuç olarak sahibinden.com, 2000 yılında 2.700 ilanla yayın hayatına başladı.

Aralık 2010 itibarıyla, vasıta, cep telefonu, gayrimenkul ve ayakkabı gibi birçok farklı kategoriden oluşan ilan ağında 2.000.000 ilan bulunmaktadır. 2009 yılında Türkiye'deki 5 bölge müdürlüğü olan Ankara, İzmir, Antalya, Trabzon ve Adana'daki ofisleri açılmıştır. Merkezi İstanbul'da bulunmaktadır. sahibinden.com hâlen Aksoy Group bünyesindedir.

sahibinden.com 2009 Altın Örümcek Web Ödülleri'nde “En İyi E-ticaret” ve “En İyi Seri İlan” kategorilerinde ödüle layık görülmüştür. 2010'da, Deloitte Fest500 sıralamasında, 5 yılda %2394'lük büyümesiyle Türkiye'nin en hızlı büyüyen 3. teknoloji şirketi olarak gösterilmiştir.