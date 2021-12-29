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Sağlıkçılara ücretsiz ulaşım ne zamana uzatıldı? Sağlık çalışanları ücretsiz ulaşım ne zaman bitecek?
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Sağlıkçılara ücretsiz ulaşım ne zamana uzatıldı? Sağlık çalışanları ücretsiz ulaşım ne zaman bitecek?

Korvid-19 salgını sürecinde canlarını hiçe sayarak görev alan sağlıkçılara ücretsiz ulaşım hakkı tanınmıştı. Toplu taşımada kullanılan bu hak 31 Aralık tarihinde sona erecekti. Ancak Cumhurbaşkanı kararıyla sağlık çalışanlarına tanınan 'ücretsiz toplu taşıma' hakkının süresi ileri bir tarihe uzatıldı. Sağlıkçılar 30 Haziran tarihine kadar toplu taşımaları ücretsiz kullanacak.

57 Dakika Önce
2021-12-29 11:10:24
Sağlıkçılara ücretsiz ulaşım ne zamana uzatıldı? Sağlık çalışanları ücretsiz ulaşım ne zaman bitecek?

Binlerce sağlık çalışı koronavirüs pandemisinde ön saflarda savaştı. Bu dönemde oldukça özverili bir şekilde çalışan sağlık personellerine ücretsiz ulaşım hakkı getirilmişti. Bu hak en son 31 Aralık tarihine kadar uzatılmıştı. Yeni yılın gelmesine az bir süre kala sağlıkçılar ücretsiz ulaşım ne zamana uzatıldı? Sağlık çalışanları ücretsiz ulaşım ne zaman bitecek? gibi soruları sormaya başladı.

Sağlıkçılara ücretsiz ulaşım ne zamana uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 30 Haziran 2022'ye kadar ücretsiz yararlanabilecek.

31 Aralık'a uzatılmıştı

Sağlık çalışanlarına tanınan "ücretsiz toplu taşıma" hakkı 28 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Söz konusu karar, 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Sağlık personeli nedir?

Çalışma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından belge verilmiş ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında görev alan kişiye sağlık personeli denir. Sağlık personeli sağlık sektöründeki farklı işleri yapan yardımcı elemandır.

Sağlık personeli, diğer adıyla iş yeri hemşiresi, iş yeri hekimiyle birlikte çalışan, gerekli kayıtları tutarak ve bunları düzenleyerek hekime yardımcı olan kişidir. Bu bağlamda sağlık personeli; sağlık memuru, çevre sağlığı teknisyeni, ya da acil tıp teknisyeni olabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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